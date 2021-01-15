Николая Тищенко застукали в дорогущем отеле в ОАЭ (фото)

Тищенко в ОАЭ засветился в дорогом отеле (коллаж: РБК-Украина)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко был замечен на отдыхе в дорогущем отеле курортного города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по опубликованным снимкам нардеп и ресторатор отправился туда с семьей.

Так, в Telegram-канале "Темный рыцарь" появились фото, на котором Тищенко с трехлетним сыном Давидом.

В сети пишут, что депутат отдыхает в Rixos The Palm Dubai, цена на номер в котором около тысячи долларов.

Тищенко с семьей отдыхает в Дубае (фото: t.me/dark_k)

"Поздравляем Николая Тищенко с прекрасным отдыхом в Rixos The Palm Dubai, сутки в котором стоят от 1000 долларов. Напоминаем, что эти расходы должны быть внесены в декларацию", - говорится в сообщении.

Гостиница находится на искусственно намытом "Пальмовом острове".

Стоимость номера в гостинице, где отдыхает Николай Тищенко (фото: t.me/dark_k)

48-летний Николай Тищенко женат на 25-летней Алле Барановской. Супруги воспитывают сына Давида, который родился в 2017 году. Кроме того у нардепа есть сын Даниил, которому уже 15 лет.

Отметим, что народный депутат от "Слуги народа" и ресторатор Николай Тищенко имеет очень скандальную славу. После большого шума из-за работы его ресторана в весенний строгий карантин, Тищенко успел пораздавать лимоны пострадавшим после взрыва на Позняках, после этого опозорился с песком на детских площадках. Ему даже вспомнили неудачный тверк, который он исполнил в эфире еще до депутатства.

Ранее мы писали, что солистку группы НеАнгелы также заметили на дорогущем курорте в ОАЭ. Приехала она туда с новым бойфрендом и рассказала, как сильно счастлива.