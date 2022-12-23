Несломленная учительница: что известно о педагоге, которая проводила урок на улице

Видео с учительницей, которая проводит урок прямо на улице, на парковке супермаркета, взорвало несколько дней назад интернет. Как окрестили эту сцену в социальных сетях - Бой за наше будущее.

Эту учительницу удалось разыскать и что о ней известно, рассказали в ТСН.

Юлия Дмитриевна - учительница математики. В тот день она пятиклашкам должна была рассказать, как пользоваться транспортиром. Для онлайн-урока она подготовила презентацию, так как объяснить на пальцах детям это сложно.

К своей внезапной славе педагог была не готова, ее смутило такое внимание, и она говорит, что просто выполняла свою работу.

"Ой, капец, капец. Я в шоке. Мне легче провести уроки, чем смотреть. Если честно, то не по себе, что выставили в интернет. Я не привыкла быть на показ, чтобы все говорили. Я привыкла выполнять свою работу", - сказала Юлия Дмитриевна.

В тот день она готовилась к уроку математики для учеников пятого класса. Работа ноутбука ей очень важна, так как детям нужно было показать презентацию. Учительнице математики пришлось искать место, чтобы "поймать" сеть.

"Где не иду - нигде нет интернета. Ну а там остановка, где останавливаются машины, поймала интернет, встала на месте и начала проводить. Вот так и довела урок до конца", - добавила она.

Если бы она могла показать детям на видео, как прикладывать правильно транспортир у доски - было бы легче.

"Как ты ребенка научишь транспортир прикладывать? Если бы был рядом - ты бы показал на доске, подошел бы к каждому. А здесь как? Углы есть и измерь! Ну, пытаешься наложить анимацию", - объясняет Юлия Дмитриевна.

В ее школе дети учительницу не видели более 300 дней - в здании нет укрытия, поэтому обучение исключительно дистанционное. До ноября учились более-менее спокойно. А теперь, чтобы провести уроки, большинству педагогов приходиться бегать по району едва ли не ежедневно.

Юлия Дмитриевна считает, что не только учителя, но и дети, и их родители сейчас - настоящие бойцы. Она точно знает, зачем выполняет свою работу.

"Дети - это наше будущее, им восстанавливать наше государство. Мы ничего не сможем сделать, если мы их не научим", - убеждена учительница.