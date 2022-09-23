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Украинская учительница проводит школьникам онлайн-уроки в разрушенном и холодном доме

Новина українською →
Бородянка, Пятница 23 сентября 2022 12:29
Украинская учительница проводит школьникам онлайн-уроки в разрушенном и холодном доме Учительница в Киевской области, несмотря на войну, проводит уроки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области учительница проводит онлайн-занятия для школьников в разрушенном оккупантами доме, да еще и при температуре +10 градусов. Такому героизму женщины россияне могут только позавидовать.

Видео с преподавателем показали в соцсети Facebook.

Как проводит уроки несломленная учительница

Так, в ролике можно увидеть, как в разрушенном рашистами доме педагог проводит урок по математике для школьников, которые обучаются онлайн.

Это человек патриот своего дела, у которой есть совесть, говорит закадровый голос на видео.

"Нас не сломить. Благодарность таким учителям", - подписала ролик автор.

В комментариях украинцы выразили восхищение таким педагогом-патриотом, который даже в таких тяжелых условиях остается преданным своей работе.

  • Люди, ви неймовірні. Низький уклін таким вчителям.
  • Дякую, Господи, за те що саме такі Вчителі вчать наших діток.Україна незламна держава, ми переможемо!!! Ви Вчитель з великої букви, дякую!!!!
  • Пишаюся такими колегами! Це правда, якщо вчительство у тебе в душі , то буде і чесність, і почуття обов'язку , і відданість роботі і дітям.
  • Золото людина, низький уклін. Таких людей дуже мало.
  • На Таких Людях і Тримається Наша Україна!! Разом до Перемоги.

Как мы ранее писали, украинец стал лучшим студентом мира. Чем он заслужит такую честь, читайте в материале.

Кстати, украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир.

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