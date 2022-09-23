Украинская учительница проводит школьникам онлайн-уроки в разрушенном и холодном доме
В Киевской области учительница проводит онлайн-занятия для школьников в разрушенном оккупантами доме, да еще и при температуре +10 градусов. Такому героизму женщины россияне могут только позавидовать.
Видео с преподавателем показали в соцсети Facebook.
Как проводит уроки несломленная учительница
Так, в ролике можно увидеть, как в разрушенном рашистами доме педагог проводит урок по математике для школьников, которые обучаются онлайн.
Это человек патриот своего дела, у которой есть совесть, говорит закадровый голос на видео.
"Нас не сломить. Благодарность таким учителям", - подписала ролик автор.
В комментариях украинцы выразили восхищение таким педагогом-патриотом, который даже в таких тяжелых условиях остается преданным своей работе.
- Люди, ви неймовірні. Низький уклін таким вчителям.
- Дякую, Господи, за те що саме такі Вчителі вчать наших діток.Україна незламна держава, ми переможемо!!! Ви Вчитель з великої букви, дякую!!!!
- Пишаюся такими колегами! Це правда, якщо вчительство у тебе в душі , то буде і чесність, і почуття обов'язку , і відданість роботі і дітям.
- Золото людина, низький уклін. Таких людей дуже мало.
- На Таких Людях і Тримається Наша Україна!! Разом до Перемоги.
Как мы ранее писали, украинец стал лучшим студентом мира. Чем он заслужит такую честь, читайте в материале.
Кстати, украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир.