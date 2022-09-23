Украинская учительница проводит школьникам онлайн-уроки в разрушенном и холодном доме

В Киевской области учительница проводит онлайн-занятия для школьников в разрушенном оккупантами доме, да еще и при температуре +10 градусов. Такому героизму женщины россияне могут только позавидовать.

Как проводит уроки несломленная учительница

Так, в ролике можно увидеть, как в разрушенном рашистами доме педагог проводит урок по математике для школьников, которые обучаются онлайн.

Это человек патриот своего дела, у которой есть совесть, говорит закадровый голос на видео.

"Нас не сломить. Благодарность таким учителям", - подписала ролик автор.

В комментариях украинцы выразили восхищение таким педагогом-патриотом, который даже в таких тяжелых условиях остается преданным своей работе.