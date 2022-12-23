Незламна вчителька: що відомо про педагогиню, яка проводила урок на вулиці

Відео з учителькою, яка проводить урок просто на вулиці, на парковці супермаркету, підірвало кілька днів тому інтернет. Як охрестили цю сцену у соціальних мережах – Бій за наше майбутнє.

Цю вчительку вдалося розшукати й що про неї відомо, розповіли у ТСН.

Юлія Дмитрівна – вчителька математики. Того дня вона п'ятиклашкам мала розповісти, як користуватися транспортиром. Для онлайн-уроку вона підготувала презентацію, тому що пояснити на пальцях дітям це складно.

До своєї раптової слави педагог була не готова, її збентежила така увага, і вона каже, що просто виконувала свою роботу.

"Ой, капець, капець. Я в шоці. Мені легше провести уроки, ніж дивитися. Якщо чесно, то ніяково, що виставили в інтернет. Я не звикла бути на показ, щоб усі говорили. Я звикла виконувати свою роботу", – сказала Юлія Дмитрівна.

У той день вона готувалася до уроку математики для учнів п'ятого класу. Робота ноутбука їй дуже важлива, тому що дітям потрібно показати презентацію. Вчительці математики довелося шукати місце, щоб "зловити" мережу.

"Де не піду - ніде немає інтернету. Ну а там зупинка, де зупиняються машини, спіймала інтернет, стала на місці та почала проводити. Ось так і довела урок до кінця", - додала вона.

Якби вона могла показати дітям на відео, як правильно прикладати транспортир біля дошки - було б легше.

"Як ти дитину навчиш транспортир прикладати? Якби був поруч - ти показав би на дошці, підійшов би до кожної. А тут як? Кути є і виміряй! Ну, намагаєшся накласти анімацію", - пояснює Юлія Дмитрівна.

У її школі діти вчительку не бачили понад 300 днів – у будівлі немає укриття, тому навчання винятково дистанційне. До листопада навчалися більш-менш спокійно. А тепер, щоб провести уроки, більшості освітян доводиться бігати районом чи не щодня.

Юлія Дмитрівна вважає, що не лише вчителі, а й діти, та їхні батьки зараз – справжні бійці. Вона точно знає, навіщо виконує свою роботу.

"Діти – це наше майбутнє, їм відновлювати нашу державу. Ми нічого не зможемо зробити, якщо ми їх не навчимо", – переконана вчителька.