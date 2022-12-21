В Киеве учительница провела урок посреди заснеженной улицы: видео, которое трогает до слез

Как провела урок педагог

Преподаватель на улице поставила ноутбук на столбик, а сама присела на корточки. Все для того, чтобы дать детям знания даже во время войны.

"На следующем слайде вот ваша задача для домашней работы. Она не из учебника. Потому что в учебнике такой темы нет, но по программе она есть. Поэтому сделайте, пожалуйста, скриншот и сбросьте в группу. Я опубликую, но немного позже, когда появится интернет, но пока его нет", – говорит учительница школьникам.

Также на видео можно наблюдать, как возле маркета ходят люди, но учительницу это не смущает.