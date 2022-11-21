Как учить детей, когда выключают свет: секреты от опытных учителей
Из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов, украинцы вынуждены жить в экстремальных условиях. В частности, из-за кризиса в энергетике часто выключают свет. А это негативно влияет на обучение детей.
Об этом сообщает Освітория.
Как учить детей, если нет света
Учитель биологии в киевской гимназии, автор учебников по биологии, телеведущий Максим Рудич рассказал, что эффективно обучать детей в случае отключения электроэнергии помогут:
- ментальные карты;
- обучающие платформы;
- соцсети;
- исследование вне класса.
В частности, чтобы помочь учащимся быстро догнать и вспомнить материал "потерянного" урока, учитель предлагает в начале следующего урока нарисовать ментальную карту (карту мнений) соответствующей темы.
Такой способ детям понравится, потому что им нравится анимировать свои конспекты. Если ученики будут делать ментальные карты разноцветными фломастерами и карандашами, тогда нужно:
- выбрать главную тему ментальной карты;
- от этой темы отвести несколько линий - это дополнительные подтемы, касающиеся основной;
- взаимодействуйте с детьми напрямую. Они рисуют карту себе в тетрадь, еще и активно выражать идеи и догадки.
Пример создания ментальной карты и дополнительных заданий из учебника биологии для 8-го класса (osvitoria)
По словам педагога, рисование такой карты мнений очень быстро активизирует образовательную деятельность и помогает развивать критическое мышление.
Исследование вне класса
Максим Рудич советует родителям приобрести электронные конструкторы (не нуждаются в питании из розетки). При составлении схем ребенок изучит немало важного в теме "Электричество" и расширит сферу естественных компетентностей на новом уровне критического мышления.
Платформа школы с материалами для всех уроков
Каждой школе в такой нелегкий период следует создать специальные платформы, где будут храниться все материалы, видеоуроки и обучающие медиафайлы для всех уроков.
Самая простая из таких платформ - Classroom. В частности, когда включают свет, то учащиеся могут проработать тему.
Соцсети для связи с учащимися
В современном мире учителям следует иметь с учениками чат в соцсети, где они смогут общаться и обсуждать различные темы к урокам.
Приложение MozaBook
Учительница химии Наталья Зима советует своим ученикам загрузить в телефоны или планшеты бесплатное приложение MozaBook. Оно работает даже без подключения к Интернету.
И когда включают свет, то учащиеся знают, что можно интересного посмотреть в этот момент, а именно цифровые уроки, 3D - презентации и анимации.
Также педагог советует использовать способы:
- перевернутый класс;
- ВШО;
- форма обратной связи;
- тестирование без ограничения времени.
Метод перевернутого класса очень помогает, если урок пропущен, а учителю важно, чтобы эту тему дети усвоили качественно.
Можно действовать по следующему плану:
- дать ученикам ссылку на видео с платформы ВШО или сделанный лично вами урок. Должны быть короткие и аргументированные видеообяснения;
- подготовить практические задания к теме, которую дети проработали дома. А уже на следующем уроке дети продемонстрируют, что усвоили. Также найдут практическое применение полученной информации;
- отправьте учащимся форму обратной связи в Google-форме. Попросите написать в ней все вопросы, которые возникали у них при просмотре обучающего видео, проработке конспекта. Уже на следующем уроке проработайте эти вопросы вместе с классом.
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