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Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

STYLERЖиття    02.01.2020 - 17:08
Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат
Карпати взимку (фото: колаж РБК-Україна)

Українські Карпати потрясли користувачів мережі своєю красою

Карпати взимку завжди вражають своєю красою. На цей раз барвисті фотографії світанків з засніжених гір опублікували рятувальники Чорногірського гірського пошукового поста на своїй сторінці в Facebook.

На тлі засніжених схилів схід сонця виглядає просто приголомшливо. Сьогодні, 2 січня, о 8:15 на горі Піп Іван Чорногірський була хмарна температура з проясненнями. Вітер північно-західний 15 метрів в секунду, але місцями пориви сягали 25 м/с. При цьому температура повітря становила -7 градусів.

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Карпати взимку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що вчора рятувальникам вдалося зробити не менш художній знімок, ніж сьогодні вранці. Тільки на цей раз сонце вже сідало над засніженими горами.

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Карпати взимку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

При цьому 1 січня станом на 16:30 температура повітря становила -13 градусів. Вітер був також північно-західний, який дув зі швидкістю 5-6 метрів в секунду.

Дані знімки привели в захват користувачів мережі. Ось що вони пишуть з цього приводу.

  • Шкода, що фізичне тіло не дозволяє людині знаходитися там в будь-який момент;
  • Вже плачу і сумую;
  • Неймовірна краса!
  • Чарівно;
  • Це фото претендує на фото року! Сильно!
  • Мороз додав яскравих кольорів;
  • Це фото зробило мій вечір;
  • Що може бути красивіше цього?

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

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