Невероятная красота: появились впечатляющие фото зимних Карпат

Карпаты зимой (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинские Карпаты потрясли пользователей сети своей красотой

Карпаты зимой всегда впечатляют своей красотой. На этот раз красочные фотографии рассветов с заснеженных гор опубликовали спасатели Черногорского горного поискового поста на своей странице в Facebook.

На фоне заснеженных склонов восход солнца выглядит просто ошеломляюще. Сегодня, 2 декабря, в 8:15 на горе Поп Иван Черногорский была облачная температура с прояснениями. Ветер северо-западный 15 метров в секунду, но местами порывы доходили и до 25 м/с. При этом температура воздуха составила -7 градусов.

Карпаты зимой (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что вчера спасателям удалось сделать не менее художественный снимок, чем сегодня утром. Только на этот раз солнце уже садилось над заснеженными горами.

Карпаты зимой (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

При этом 1 января по состоянию на 16:30 температура воздуха составляла -13 градусов. Ветер был также северо-западный, который дул со скоростью 5-6 метров в секунду.

Данные снимки привели в восторг пользователей сети. Вот, что они пишут по этому поводу.

Жаль, что физическое тело не позволяет человеку находиться там в любой момент;

Уже плачу и скучаю;

Невероятная красота!

Волшебно;

Это фото претендует на фото года! Сильно!

Мороз добавил ярких цветов;

Это фото сделало мой вечер;

Что может быть красивее этого?

Скриншоты с Facebook