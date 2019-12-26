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У Карпатах помітили гірського "привида": яскраве фото

STYLERЖиття    26.12.2019 - 10:17
У Карпатах помітили гірського "привида": яскраве фото
У Карпатах на фото потрапив брокенський привид (фото: wikipedia.org)

В українських Карпатах зробили фото унікального оптичного явища

У Карпатах зробили фото унікального явища - брокенського, або гірського, привида. Знімком у Facebook поділився рятувальник Василь Фицак з Калуша. Оптична ілюзія була помічена на горі Піп Іван.

Автор фотографії пише, що брокенський привид - це тінь напівзруйнованої обсерваторії Білий слон, яка знаходиться на вершині гори.

"Попіван. Брокенский привид, тінь обсерваторії", - підписав фото Фицак, начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення.

У Карпатах помітили гірського &quot;привида&quot;: яскраве фото

У Карпатах на фото потрапив брокенський привид (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Брокенським (або гірським) привидом називають рідкісну оптичну ілюзію. Спостерігач бачить свою тінь або тінь іншого об'єкта на поверхні хмар (туману) в протилежному Сонцю напрямку.

Ця тінь може здаватися неймовірних розмірів, а також може бути оточена кольоровими кільцями (глорією). "Привид" може навіть рухатися разом з рухом хмар. Таке явище можна спостерігати в гірських місцевостях.

Користувачі мережі жартують, що "привид" зачастив в район гори Піп Іван і називають його "постійним клієнтом".

У Карпатах помітили гірського &quot;привида&quot;: яскраве фото

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Популярності явище набуло завдяки піку Брокен у горах Гарц в Німеччині, де через постійні тумани і доступність для людей невеликої висоти, його бачать досить часто. Від назви гори й пішло ім'я "привида". Вперше його описали ще в 1780 році, "привид" став частиною місцевого фольклору.

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