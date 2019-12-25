Замело снігом: у мережі з'явилося яскраве фото з Карпат

Сніг у Карпатах (фото: РБК-Україна)

Рятувальники показали, як Карпати замітає снігом

Сьогодні, 25 грудня, на основній частині території України йдуть дощі, але погода вже найближчим часом буде погіршуватися. В даний час Карпати вже засипає снігом. Відповідну фотографію опублікували члени Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на своїй сторінці в Facebook.

Рятувальники наголосили, що сьогодні погода хмарна і видимість обмежена 30 метрами. При цьому вітер дме з заходу зі швидкістью 3 метри в секунду. Температура повітря -6 градусів. Ця фотографія була зроблена на горі Піп Іван Чорногірський о 8:30.

Сніг у Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, що за даними синоптиків, незабаром дощі та зливи перетворяться в сніг. Завтра, 26 грудня, температура повітря знизиться на 2 градуси в центральних і південних областях країни. При цьому в західній частині пройде мокрий сніг з дощем.

У п'ятницю, 28 грудня, очікується більш серйозне похолодання в північній, західній і центральній частині. У суботу, 28 грудня, українців очікує мінусова температура навіть в денний час. На заході пройде невеликий сніг.

В останній день тижня, 29 грудня, мінусова температура добереться і до південних областей України. При цьому по всіх областях пройде невеликий сніг.

Раніше повідомлялося про те, що в Карпатському регіоні можуть частково перекрити рух авто через снігопад.