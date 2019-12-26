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Зимова казка у Карпатах: у мережі з'явилися вражаючі фотографії

STYLERЖиття    26.12.2019 - 19:09
Зимова казка у Карпатах: у мережі з'явилися вражаючі фотографії
Карпати засипало снігом (Колаж РБК-Україна)

Гірські вершини Карпат повністю покриті снігом

Погода в Україні в останні дні не балує жителів теплом і в більшості областей пройшли дощі і посилився вітер. Проте в горах 25 грудня почав іти сніг і вже частина схилів опинилася під білим покривалом. У мережі з'явилися чарівні знімки українських Карпат, які опублікував на своїй сторінці Василь Фицак.

Він розповів, що фотографії зроблені на Чорногірському хребті, де за останню добу випало до 15 сантиметрів снігу.

Зимова казка у Карпатах: у мережі з'явилися вражаючі фотографії

Фото: facebook.com/Василий Фицак

"На Чорногорському хребті в середньому 15 см снігу, в переметах 30 і більше. Чим нижче, снігу менше, так як в долині під Смотричем всього 3-5 см. А в селі немає взагалі", - розповів місцевий житель.

Зимова казка у Карпатах: у мережі з'явилися вражаючі фотографії

Фото: facebook.com/Василий Фицак

На фотографіях можна побачити, що дерева на схилах гір повністю вкриті снігом і не видно навіть голок на вічнозелених ялинах, пихтах і соснах. Сніг повністю покрив гірські вершини, але поки майже не дістався до долин.

Зимова казка у Карпатах: у мережі з'явилися вражаючі фотографії

Фото: facebook.com/Василий Фицак

Синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем в західних областях України, а також пониження температури повітря до невеликих морозів.

Зимова казка у Карпатах: у мережі з'явилися вражаючі фотографії

Фото: facebook.com/Василий Фицак

Раніше ми повідомляли про те, що снігом замело гору Піп Іван. Рятувальники попередили, що видимість в даній місцевості обмежена до 30 метрів. Сніг продовжує йти, а температура опустилася нижче -6 градусів.

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