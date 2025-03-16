Известный певец высказался о Пивоварове. Ранее он назвал его песни "безвкусицей"

Рэпер Степан Бурбан, более известный как Палиндром, сказал, изменилось ли его отношение к коллеге Артему Пивоварову после того, как в прошлом году он назвал песни артиста "безвкусицей" и "издевательством над поэзией Расстрелянного Возрождения".

В прошлом году, за кулисами фестиваля "Файне місто", который проводится во Львове, музыкант заявил, что не считает удачными попытки Пивоварова возродить историю сквозь тексты песен.

Хотя Палиндром заверил, что видит в стараниях исполнителя познавательную цель.

"Есть вкус, а есть безвкусица. Мне кажется, то, что делает Пивоваров - это издевательство над поэзией Расстрелянного Возрождения. Хотя вроде звучит это все фирменно", - подчеркнул рэпер. Палиндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

Отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к Пивоварову, Степан отметил, что оно осталось "неизменным".

"Мое отношение к Пивоварову, в принципе, неизменное. Как и было год назад, и два года назад. Оно нейтральное: не положительное, и не отрицательное. Потому что я, в принципе, не знаком с этим человеком. И как такового отношения сформированного у меня нет. У меня есть какие-то только мысли относительно творчества", - признался певец.

Также он прокомментировал свои предыдущие высказывания, когда критиковал использование украинской поэзии в музыке Пивоварова. Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Степан отметил, что это "интересный феномен для исследования", поскольку поэзия, которая несет в себе большой исторический груз, сейчас используется на фоне веселых музыкальных треков, что для него является своеобразным "оксюмороном".

"Я высказывался и говорил, что мне это совершенно не нравится. Вообще это такой интересный феномен для исследования: как используют украинскую поэзию, которая имеет на себе большой груз, такой страдательный... Люди, которые ее писали, были замучены, расстреляны и так далее. И сейчас эта поэзия кладется на какую-то супервеселую фоновую музыку, которая играет в торговых центрах, на свадьбах... Мне этот такой оксюморон немного давит голову. А так, в принципе, все хорошо", - сказал Палиндром.

Что известно о Палиндроме

Степан Бурбан, больше известный под псевдонимом "Палиндром" - это артист, чьи музыкальные проекты, стартовавшие в 2019 году, поражают глубокими размышлениями об идентичности, всеобъемлющей войне и пересмотре истории. Палиндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

Он является одним из тех художников, которые не боятся нарушать стереотипы, сочетая рэп, альтернативный рок и философские тексты.

Степан начинал свою карьеру как "Кашляющий Эд" и участник группы "Глава 94", а затем, через несколько лет, стал "Палиндромом", передавая через свою музыку атмосферу львовской жизни 90-х и 2000-х годов.

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