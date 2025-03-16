"Непотрібні люди". Український співак чесно сказав, що думає про втікачів Винника й Потапа

Український репер Паліндром, справжнє ім'я якого Степан Бурбан, поділився своїм ставленням до артистів, які наразі перебувають у "вічних турах", зокрема до Олега Винника, Потапа, Сергія Бабкіна та інших.

Паліндром зазначив, що не звертає уваги на тих, хто втік з України і перебуває під час великої війни за кордоном.

Він не цікавиться їхнім життям, вважаючи їхнє перебування в інформаційному просторі зайвим.

"Та я б про них не згадав, напевно, і через місяць, і через два, а може і більше. В моєму інформаційному просторі цих персонажів не існує вже досить давно. Я ними не цікавлюсь і, відповідно, мене зовсім не цікавить, що там у них відбувається, що вони роблять і так далі. Тобто моє ставлення, воно ніяке - його в принципі не існує", - підкреслив співак. Паліндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

Бурбан додав, що для нього немає сенсу знову підіймати ці імена в медіапросторі, навіть у контексті негативної критики, оскільки це лише привертає до них ще більше уваги.

"Якщо ми лишній раз тягнемо ці прізвища в інформаційний простір, навіть в контексті негативному, то ми все одно про них нагадуємо. Найкращий варіант - це свідомий ігнор, органічний, який сам по собі працює на те, щоб якісь непотрібні люди, непотрібні явища залишалися в минулому, як пройдений етап", - підсумував репер.

Зовсім інша ситуація з творчістю і планами самого Паліндрома. Співак, який цього року зі своєю командою вирушає у свій перший закордонний тур, розповів, як виступи артистів за кордоном можуть допомогти розповісти світу про Україну та її сучасну культуру. Паліндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

"Головні меседжі для фанів: збирайте гроші, аби мати чим донатити, викуповувати ексклюзивні лоти на аукціоні, які не повторюються, це важливо. Так само мати гроші, аби придбати ексклюзивний мерч, який ми теж більше не привеземо і змоги купити його деінде після туру не буде", - поділився думкою Паліндром.

Він також заохотив фанів не пропустити можливість відвідати його концерт за кордоном, оскільки цей момент є унікальним і важливим.

"Ну і звісно - просто прийти на концерт, тому що це перший наш закордонний тур, він особливий тим, що він перший, але також особливий тим, що якщо навіть в потенційному майбутньому відбудеться ще якийсь другий тур, то він все одно буде іншим. І він буде з іншою програмою, з іншими емоціями, в інший час і так далі", - додав репер.

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