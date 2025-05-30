"Ненависть нас поглощает": Козловский честно сказал, что думает о Кондратюке (видео)

Певец Виталий Козловский, который недавно выплатил все долги Игорю Кондратюку и снова может петь свои прошлые хиты, высказался о бывшем продюсере. Оказалось, артист не планирует сеять вражду и раздувать скандал.

Что Козловский думает о Кондратюке

В самом начале съемок, когда ведущие вспомнили о проекте "Шанс" и то, что певцу только сейчас удалось поставить точку в многолетнем скандале с продюсером, Виталий решил сделать признание. Он публично высказался о Кондратюке и отметил, что не держит никаких обид.

"Хочу сказать, что мы и так живем с вами во времена, когда так много в наших сердцах ненависти. Я считаю, что сейчас времена, когда своих украинцев надо прощать, надо перед ними извиняться. Я уже сказал ему свое слово и сегодня не держу совсем никаких обид, никакой ненависти, и вы не держите", - заявил Козловский.

Козловский высказался о Кондратюке (скриншот)

При этом певец объяснил, что на самом деле благодарен Кондратюку. Ведь именно благодаря продюсеру и его программе "Караоке на Майдані" Козловский попал на "Шанс", а после этого стал звездой.

"Потому что ненависть нас поглощает и она не дает нам возможности развиваться, идти вперед по жизни. Поэтому я очень благодарен Игорю Кондратюку, в который раз я об этом уже подчеркиваю и говорю. Что он появился в моей жизни в виде шанса, которым я воспользовался, и благодаря которому я сегодня, спустя 22 года, сижу в этой студии и пою для вас", - отметил артист.