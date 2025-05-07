Козловский спел "Пинаколаду" на украинском и обратился к Кондратюку: "Хочу поблагодарить" (видео)
Виталий Козловский перевел легендарную песню "Пинаколада" на украинский и впервые исполнил ее на сцене конкурса "Нашебачення". А еще - публично обратился к бывшему продюсеру.
Редакция РБК-Украина (проект Styler) побывала на мероприятии и делится деталями.
После завершения десятилетних баталий с Кондратюком Виталий наконец-то снова может исполнять свои легендарные хиты. Артист пообещал перевести песни и уже поделился первыми результатами.
Феерический камбэк Козловский совершил на сцене благотворительного конкурса "Нашебачення. Возвращение легенды", который проходит 7 мая в Киеве. Он вышел на сцену с длинными волосами и зажег зал хитом "Пинаколада".
May 7, 2025
Выступление вызвало невероятные овации у зрителей. После этого Виталий взял в руки микрофон и обратился к бывшему продюсеру.
"Это только начало. А еще - я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам и до свидания!" - заявил певец и покинул сцену.
May 7, 2025
Что известно о конфликте Кондратюка и Козловского
Более 10 лет продюсер и певец воевали в судах. Как известно, в 2012-м Виталий разорвал сотрудничество с Игорем. По условиям договора, он не имел права исполнять песни, которые были созданы в период их совместной работы. Однако это соглашение артист нарушил.
В конце концов продюсер подал в суд и обвинил исполнителя в нарушении авторских прав. Все последние годы он выплачивал ему многомиллионный долг. В октябре 2023-го Кондратюк говорил, что певец должен ему около 1,5 млн грн. Даже во время его службы в ВСУ с зарплаты автоматически взимались средства по исполнительному производству.
Наконец дело получило логическое завершение. 6 мая Игорь Кондратюк сообщил, что бывший подопечный оплатил судебные долги и дело закрыто. И самое главное - Виталий вернул себе каталог песен в полном объеме.
Напомним, "Нашевидение" - пародийная альтернатива "Евровидению". В прошлом году оно собрало более 4,8 млн гривен для ВСУ. Тогда победу одержали группа Курган & Agregat вместе с Братьями Борисенко. В этом году победителя также будут определять зрительские донаты, а все собранные средства перечислят на помощь Силам обороны.
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