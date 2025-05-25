Как Козловский закрыл многомиллионный долг перед Кондратюком? Первые подробности от артиста

Украинский певец Виталий Козловский впервые откровенно рассказал, как ему удалось закрыть долги перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Маричке Падалко.

По словам Виталия, он наконец переступил через собственную гордость и обратился к маме с просьбой о помощи. Это было непросто, потому что раньше он никогда не просил такой поддержки.

Козловский рассказал, что решил продать родительскую квартиру, чтобы погасить долги. Для него это было очень сложным решением, потому что квартира была символом связи с отцом.

"Мне пришлось пойти вопреки своим жизненным видениям. Я своей семье всегда помогал и никогда не просил помощи", - сказал артист.

Виталий добавил, что его отец всегда хотел, чтобы он закрыл этот вопрос и начал жить полной жизнью.

"У меня появилась своя семья - ребенок и жена - место, где я начал получать энергию. И я понял, что этот вопрос нужно решить, чего бы мне это ни стоило", - пояснил певец.

Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Он вспомнил и о разговоре с мамой, которая поддержала его решение.

"Мама, конечно, сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец зажили, хватит выживать", - поделился исполнитель.

В конце концов он пошел на этот риск и продал квартиру.

"И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт", - сказал певец.

Перед тем артист долго колебался и искал ответы в особом для себя месте - на могиле отца.

"Я пришел на могилу к своему отцу. Я в церковь не хожу, признаюсь. Но на могилу своего папы - да. Я разговариваю с ним", - рассказал исполнитель.

Виталий Козловский с покойным отцом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Знаменитость добавил, что теперь приходит туда, когда ему нужно что-то попросить.

"Отныне, если мне что-то надо попросить, я прихожу на могилу к папе. Верю, что сила рода и любовь моего папы может мне помочь в любых обстоятельствах", - подчеркнул Виталий.

Козловский рассказал также, что погашение долга происходило в два этапа.

"Мой долг состоял из двух частей. Первая - это исполнительное производство, это выплатить все по судам Кондратюку. А вторая - это забрать весь каталог своих старых песен. И это совсем другая цифра, не меньше", - пояснил артист.

Он не стал называть конкретные суммы, подчеркнув, что главное - прощение.

"Не хочу говорить, называть суммы. Неважно. Сегодня дело в прощении...Я внутренне для себя простил Кондратюка. Потому что мою жизнь заполонила любовь моей семьи", - подытожил певец.

Что известно о конфликте Козловского с Кондратюком

Игорь и Виталий познакомились еще в 2002 году на шоу "Караоке на Майдане". Тогда между ними началось сотрудничество, которое длилось более десяти лет. Однако спустя это время певец решил разорвать контракт.

По условиям соглашения, все права на песни принадлежали Игорю Кондратюку - среди них такие хиты, как "Пинаколада", "Красота-разлука", "Шекспир" и другие. Несмотря на это, Виталий продолжал исполнять свои старые песни.

В конце концов между ними возник конфликт: продюсер обвинил певца в нарушении авторских прав и обратился в суд.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Козловский проиграл дело и долгое время не мог выплатить накопившиеся долги. В октябре 2023 года Кондратюк сообщил, что сумма долга составляла около 1,5 миллиона гривен.

Во время службы Виталия в Вооруженных силах Украины с его зарплаты автоматически взимали деньги на погашение задолженности.

Только в мае этого года стало известно, что вопрос с долгами решен - дело закрыто, а долги полностью выплачены. Теперь Козловский снова может свободно исполнять свои любимые хиты без всяких ограничений.