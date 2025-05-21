Игорь Кондратюк впервые за долгое время показал взрослую дочь: как она выглядит

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк показал в сети свою дочь Полину, которая закончила обучение в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Куда пропал? Летал в США на выпускной к дочке. Полина окончила 4 года обучения в Arizona State University и получила степень бакалавра по специальности Aerospace Engineering", - отметил он.

Также Кондратюк рассказал, что гордится дочерью, так как она окончила университет с отличием.

Игорь Кондратюк с дочерью (фото: facebook.com/kondratjukigor)

"Причем закончила с отличием! Она называется Moeur Award, и ее получают те, кто за 8 семестров получали все оценки не ниже А. Моя умная красавица. Люблю безгранично", - написал он.

Также он показал несколько фото с дочерью, которая позировала в бордовой мантии и босоножках на высоких каблуках.

Дочь Игоря Кондратюка (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Как отреагировали в сети

Фолловеры продюсера тут же принялись комментировать его публикацию, отметив, что его дочь растет настоящей красавицей:

"Какая уже взрослая, поздравляю!"

"Красавица, будь счастлива"

"Поздравляю Полину и вас! Это большое достижение!"

"Молодчинка, счастливой судьбы и реализации"

"Поздравляю! Красивая и умная".

Дочь Игоря Кондратюка Полина (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Напомним, Игорь Кондратюк - украинский телеведущий и продюсер, шоумен. Кандидат биологических наук (1996).

С 1999 года Кондратюк стал соавтором, продюсером и ведущим популярной программы "Караоке на Майдане", длительное время находившейся на украинском телевидении. Этот проект попал в Книгу рекордов Гиннеса как программу, которая транслировалась на украинском телевидении самое длительное время.

Кроме того, он был ведущим и продюсером многочисленных интеллектуальных шоу и музыкальных программ, таких как "Шанс", "Интеллект-шоу LG "Эврика!" и "Звездный дуэт".

Женат, имеет троих детей: сыновей Сергея и Данила, а также дочь Полину.