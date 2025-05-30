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"Ненависть нас поглинає": Козловський чесно сказав, що думає про Кондратюка (відео)

П'ятниця 30 травня 2025 20:02
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"Ненависть нас поглинає": Козловський чесно сказав, що думає про Кондратюка (відео) Ігор Кондратюк та Віталій Козловський (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Віталій Козловський, який нещодавно виплатив всі борги Ігорю Кондратюку і знову може співати свої минулі хіти, висловився про колишнього продюсера. Виявилося, артист не планує сіяти ворожнечу та роздмухувати скандал.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Козловський розповів у новому випуску програми "МУЗРУМ".

Що Козловський думає про Кондратюка

На самому початку зйомок, коли ведучі згадали про проект "Шанс" та те, що співаку лише зараз вдалося поставити крапку у багаторічному скандалі з продюсером, Віталій вирішив зробити зізнання. Він публічно висловився про Кондратюка і зауважив, що не тримає ніяких образ.

"Хочу сказати, що ми і так живемо з вами в часи, коли так багато в наших серцях ненависті. Я вважаю, що зараз часи, коли своїх українців треба вибачати, треба перед ними вибачатися. Я вже сказав йому своє слово і сьогодні не тримаю зовсім ніяких образ, ніякої ненависті, і ви не тримайте", - заявив Козловський.

&quot;Ненависть нас поглинає&quot;: Козловський чесно сказав, що думає про Кондратюка (відео)Козловський висловився про Кондратюка (скріншот)

При цьому співак пояснив, що насправді вдячний Кондратюку. Адже саме завдяки продюсеру та його програмі "Караоке на Майдані" Козловський потрапив на "Шанс", а після цього став зіркою.

"Тому що ненависть нас поглинає і вона не дає нам можливості розвиватися, йти вперед по життю. Тому я дуже вдячний Ігорю Кондратюку, вкотре я про це вже наголошую і кажу. Що він з'явився в моєму житті у вигляді шансу, яким я скористався, і завдяки якому я сьогодні, через 22 роки, сиджу в цій студії і співаю для вас", - зазначив артист.

Чим закінчився багаторічний конфлікт Козловського з Кондратюком

Нагадаємо, зовсім нещодавно співак виплатив усі борги продюсери. І нині він отримав право на виконання всіх своїх пісень, які раніше були "під забороною" через судові рішення.

"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Справу закрито!" - повідомив Кондратюк 6 травня.

Після цього артист вразив фанів сюрпризом. Він переклав "Пінаколаду" й яскраво представив оновлений трек на сцені "Нашебачення".

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