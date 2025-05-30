"Ненависть нас поглинає": Козловський чесно сказав, що думає про Кондратюка (відео)
Співак Віталій Козловський, який нещодавно виплатив всі борги Ігорю Кондратюку і знову може співати свої минулі хіти, висловився про колишнього продюсера. Виявилося, артист не планує сіяти ворожнечу та роздмухувати скандал.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Козловський розповів у новому випуску програми "МУЗРУМ".
Що Козловський думає про Кондратюка
На самому початку зйомок, коли ведучі згадали про проект "Шанс" та те, що співаку лише зараз вдалося поставити крапку у багаторічному скандалі з продюсером, Віталій вирішив зробити зізнання. Він публічно висловився про Кондратюка і зауважив, що не тримає ніяких образ.
"Хочу сказати, що ми і так живемо з вами в часи, коли так багато в наших серцях ненависті. Я вважаю, що зараз часи, коли своїх українців треба вибачати, треба перед ними вибачатися. Я вже сказав йому своє слово і сьогодні не тримаю зовсім ніяких образ, ніякої ненависті, і ви не тримайте", - заявив Козловський.
Козловський висловився про Кондратюка (скріншот)
При цьому співак пояснив, що насправді вдячний Кондратюку. Адже саме завдяки продюсеру та його програмі "Караоке на Майдані" Козловський потрапив на "Шанс", а після цього став зіркою.
"Тому що ненависть нас поглинає і вона не дає нам можливості розвиватися, йти вперед по життю. Тому я дуже вдячний Ігорю Кондратюку, вкотре я про це вже наголошую і кажу. Що він з'явився в моєму житті у вигляді шансу, яким я скористався, і завдяки якому я сьогодні, через 22 роки, сиджу в цій студії і співаю для вас", - зазначив артист.
Чим закінчився багаторічний конфлікт Козловського з Кондратюком
Нагадаємо, зовсім нещодавно співак виплатив усі борги продюсери. І нині він отримав право на виконання всіх своїх пісень, які раніше були "під забороною" через судові рішення.
"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Справу закрито!" - повідомив Кондратюк 6 травня.
Після цього артист вразив фанів сюрпризом. Він переклав "Пінаколаду" й яскраво представив оновлений трек на сцені "Нашебачення".
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