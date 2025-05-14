Многолетняя война Кондратюка и Козловского: нумеролог "разложила по полочкам" все нюансы скандала

"Война" между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком длилась много лет и завершилась лишь неделю назад, когда певец сообщил, что выплатил все судебные долги и вернул себе права петь старые хиты.

По ее словам, Кондратюк - борец за справедливость и никогда не упустит финансовых возможностей.

"Он имеет самое негибкое и принципиальное число жизненного пути 8, очень материальное число врожденного таланта 6 и максимальную линию быта (4-5-6) с двумя четверками и тремя шестерками", - отметила Бланк.

Также она объяснила, почему Виталий Козловский нарушил в свое время условия договора.

"А Виталий - пятерка по числу жизненного пути, для него свобода важнее всего, не очень он понимает какие-то ограничения или правила (4 нет в квадрате Пифагора). Поэтому он нарушал условия, продолжая петь песни, которые уже ему не принадлежали, а Игорь пошел в суд, потому что не мог так просто стерпеть такую несправедливость (число жизненного пути и, что важно - недополучать деньги (44 + 666)", - рассказала нумеролог.



Нумеролог о Козловском и Кондратюке (иллюстрация предоставлена Бланк)

Также Татьяна Бланк рассказала, почему так долго певец не мог рассчитаться с долгом. По ее словам, он не ставил это себе целью и, возможно, думал, что эта ситуация как-то решится сама собой.

"Доходы у него ситуативные и непрогнозируемые: то есть, то нет (три цифры в линии быта всегда означают нестабильность в финансовой сфере). Его 5-ка в числе жизненного пути может иметь немного мошеннические наклонности и где-то мухлевать (еще и логика сильная - в квадрате есть 55), а где-то - быть поверхностной. А 2-ка в числе врожденного таланта может вести подковерные игры и пытаться договориться", - отметила Бланк.



Что о Козловском "говорят" цифры (иллюстрация предоставлена Бланк)

Она рассказала, почему противостояние завершилось в 2025 году: у Кондратюка этот год -8-й личный, год кармы, последствий и результата, у Козловского - 9-й личный год, символизирующий завершение, освобождение и прощение.

"В новый 9-летний цикл Виталий пойдет без долгов. Это очень символично", - подчеркнула Бланк.



Что о конфликте Кондратюка и Козловского "говорят" цифры (иллюстрация предоставлена Бланк)

Также нумеролог отметила, что и певец, и продюсер родились в довольно непростые лунные дни.

"Кондратюк - в 9-й лунный день, день Летучей мыши и Вампира. Такие люди никогда ничего не пускают на самотек и склонны действительно немного "вампирить" окружающих", - рассказала Бланк.

Виталий Козловский родился накануне Полнолуния, в 15-й лунный день, символами которого являются Змея и Шакал. По словам Бланк, рожденным в Полнолуние нельзя делать ничего тайком - все равно все раскроется.

"Они как будто постоянно под большим софитом, под лучом света, очень заметные люди в социуме. Шакал умеет носить маски, как и число жизненного пути 5, а также 15-й лунный день связан с энергией соблазна, с которой иногда трудно справиться и эти люди могут действительно нарушать различные законы", - подытожила Татьяна Бланк.