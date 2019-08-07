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Деякі відпочивали в SPA: як "Слуги народу" в Трускавці проходили тренінги

STYLERЖиття    07.08.2019 - 23:55
Деякі відпочивали в SPA: як "Слуги народу" в Трускавці проходили тренінги
Тренінги в Трускавці для "Слуг народу" (Колаж РБК-Україна)

Домашнє завдання після тренінгів в Трускавці зможуть здати не всі "студенти"

Новообрані депутати від партії "Слуга народу", які вирушили в Трускавець на спеціальні тренінги перед роботою у Верховній Раді дев'ятого скликання, не відвідували заняття, а відпочивали. Про це розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Він зазначив, що серед тих, що приїхали в Трускавець були люди, які з'явилися тільки на перших заняттях і після закінчення навчання не змогли написати тестове завдання.

"Були люди, які прийшли в перші два дня і більше не з'являлися. Можемо аналізувати це за "домашками". Перше домашнє завдання здали 80%, друге – десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, на скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь", - розповів Милованов.

Деякі відпочивали в SPA: як &quot;Слуги народу&quot; в Трускавці проходили тренінги

Тренінг в Трускавці для "Слуг народу" (Колаж РБК-Україна)

Він вважає, що сертифікати отримає тільки половина студентів або трохи більше, так як деякі просто показували, що вони приїхали не вчитися, а відпочивати.

"Думаю, що ми видамо 50-60% сертифікатів тим, хто брали участь у тренінгу. Були люди, які ходили в SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь 80", - додав Милованов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у "Слуги народу" заговорили про недоторканність депутатів.

А також розповідали про те, як пройшов тренінг "Слуг народу" в Трускавці.

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