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Скасувати, але не повністю: в "Слузі народу" заговорили про недоторканність депутатів

STYLERЖиття    07.08.2019 - 18:47
Скасувати, але не повністю: в "Слузі народу" заговорили про недоторканність депутатів
Депутати "Слуги народу" висловилися про скасування депутатської недоторканності (Колаж РБК-Україна)

Депутати пояснили, що саме вони хотіли б залишити

Кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Роксолана Пидлас висловилася про скасування депутатської недоторканності і зазначила, що новообраним депутатам потрібно буде зберегти політичний імунітет. Про це вона розповіла у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL.

Зокрема, депутати з "Слуги народи" готові зняти депутатську недоторканність лише частково, щоб тільки Генеральний прокурор України міг порушити кримінальну справу проти народного депутата.

"Не можна залучати депутата до відповідальності за голосування і висловлювання. Крім цього, повинні залишатися запобіжники від тиску: наприклад, порушення кримінальної справи можливе лише за рішенням Генерального прокурора. Це захистить нардепів від політично мотивованих справ на місцях", - підкреслила Пидласа.

Тобто, мова йде про внесення зміни до статті 80 Конституції у частині скасування самої недоторканності і в частині скасування необхідності згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності.

Роксолана Пидласа додала, що новообраним депутатам не хочеться, щоб справу міг завести будь-районний прокурор.

"Але є внутрішньопартійна дискусія щодо порядку притягнення до відповідальності. Ми все-таки не хочемо, щоб будь-який районний прокурор мав можливість завести справу на депутата — це буде використовуватися для того, щоб впливати на функцію контролю народного депутата", - додала майбутній нардеп.

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