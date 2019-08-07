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Фракцію "Слуга народу" в Раді розділять на 15 груп

Новини » Політика    07.08.2019 - 14:20
Фракцію "Слуга народу" в Раді розділять на 15 груп
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Склади груп визначать з допомогою жеребкування

Францію "Слуга народу", яка отримає у Верховній Раді понад 250 мандатів, поділять на 15 груп, кожну з яких очолить заступник глави фракції. Про це повідомила керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук в Facebook.

Крім того, вона повідомила, що склади груп визначать з допомогою жеребкування.

"Ми формуємо групи у фракції, щоб ефективно координувати її роботу, налагодити внутрішню комунікацію. А ще завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено і швидко напрацьовувати позицію щодо загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції і, звичайно ж, навчання (ми ж обіцяли, що цей процес не буде зупинятися)", - розповіла вона.

Фракцію &quot;Слуга народу&quot; в Раді розділять на 15 груп

Кравчук зазначила, що керівники цих груп не будуть керувати, вони будуть координувати роботу.

Нагадаємо, в газеті "Голос України" сьогодні опублікували список новообраних нардепів після виборів у Верховну раду.

РБК-Україна писало, що ЦВК оголосив результати виборів за партійними списками. "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата; "Опозиційна платформа - За життя" - 37; "Батьківщина" - 24; "Європейська солідарність" - 23; "Голос" - 17 мандатів.

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