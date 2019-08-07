Некоторые отдыхали в SPA: как "Слуги народа" в Трускавце проходили тренинги

Тренинги в Трускавце для "Слуг народа" (Коллаж РБК-Украина)

Домашнее задание после тренингов в Трускавце смогут сдать не все "студенты"

Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа", которые отправились в Трускавец на специальные тренинги перед работой в Верховной Раде девятого созыва, не посещали занятия, а отдыхали. Об этом рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью для издания "Украинская правда".

Он отметил, что среди приехавших в Трускавец были люди, которые появились только на первых занятиях и после окончания учебы не смогли написать тестовое задание.

"Были люди, которые пришли в первые два дня и больше не появлялись. Можем анализировать это по "домашкам". Первое домашнее задание сдали 80%, второе – где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие", - рассказал Милованов.

Тренинг в Трускавце для "Слуг народа" (Коллаж РБК-Украина)

Он считает, что сертификаты получит только половина "студентов" или немного больше, так как некоторые просто показывали, что они приехали не учиться, а отдыхать.

"Думаю, что мы выдадим 50-60% сертификатов принимавшим участие в тренинге. Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходило, процентов где-то 80", - добавил Милованов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в "Слуге народа" заговорили о неприкосновенности депутатов.

А также рассказывали о том, как прошел тренинг "Слуг народа" в Трускавце.