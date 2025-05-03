"Майор Сковорода": интересные факты о новом детективном сериале со Ступкой

С 19 мая на ICTV2 стартует премьерный показ комедийного детектива "Майор Сковорода". Новый проект с актером Остапом Ступкой расскажет о приключениях начинающих копов во главе с майором Сковородой.

"Майор Сковорода" - это 24-серийный комедийный детектив, где преступления расследуют начинающие полицейские под руководством настоящего "следователя" Андрея Сковороды. Именно из-за своего неуступчивого характера он оказался в отстающем отделении, и сейчас его главный челлендж - улучшить раскрытие. У майора есть цель, осталось совсем немного - научить молодую команду. И это дает множество забавных ситуаций, ведь наблюдать за менторством Сковороды будет весело

Сковорода: от мема до киногероя

Главный герой майор Сковорода - очень интересный персонаж, который похож на некоторых современных киногероев и одного знакового украинского классика.

С известным философом Григорием Сковородой героя объединяет фамилия, а также профессия. По сюжету, майору приходится стать учителем своим подчиненным (иногда - и нянькой), и в свое время именно ментором был и Григорий Саввич, портреты которого, цитаты, стиль жизни превратились в многочисленные молодежные мемы.

Герой детективной комедии часто будет насмехаться над подчиненными, смеяться, троллить - потому что эмпатия и коммуникации не среди добродетелей майора. И этим майор похож на известного киногероя - гениального врача Грегори Хауса из одноименного сериала.

В роли Андрея Сковороды - известный актер Андрей Исаенко (фото предоставлено пресс-службой)

Друзья, играющие бывших

Марина Раковская - руководитель районного отделения получает нагоняй от шефа: либо она улучшает работу команды, либо теряет работу. Героиня очень не хочет возвращать майора на службу из-за его несносного нрава, а также из-за того, что они со Сковородой бывшие. Но лучшего следователя, чем Сковорода, нет.

Анастасия Карпенко (фото предоставлено пресс-службой)

Марину играет известная украинская актриса Анастасия Карпенко, у которой много наград и успешных драм в фильмографии. Настя признавалась, что давно хотела сыграть именно в комедийном фильме или сериале, и в "Майоре Сковороде" ей выпала такая возможность.

Кадр из сериала "Майор Сковорода" (фото предоставлено пресс-службой)

Кстати, Анастасия и Андрей не только коллеги по площадке, они вместе работают в киевском Театре на Левом берегу. А еще они дружат примерно полтора десятка лет.

Хромые лошади: интересные, но не идеальные персонажи

В сериале вас ждет разнообразная и интересная семья персонажей. Есть копы, честные и лживые, карьеристы, зануды, трусы, циники, азартные игроки - абсолютно разные. Каждый из персонажей интересен и имеет свои особенности, а главное - нет идеальных, все как в жизни.

Сериал "Майор Сковорода" (фото предоставлено пресс-службой)

Казалось, каждый из четверки новичков просто не способен стать классным профи. Но все вместе они - могучая команда, хотя и немного "хромая". Например, Василий Осыка, которого сыграл Ступка - единственный взрослый человек среди новичков, он уже когда-то работал "в органах", но его погубила азартность, страсть к играм и деньгам.

Остап Ступка (фото предоставлено пресс-службой)

Красавица Карина в исполнении известной блогерши Леры Товстолес вообще пришла в участок, чтобы найти богатого мужчину и выйти за него замуж.

Лера Товстолес (фото предоставлено пресс-службой)

Олеся, актриса Лилия Цвеликова, кажется идеальной, если бы не ее желание всем причинить добро. Евгений Будяк, которого сыграл молодой актер Никита Васейко, - вообще большой ребенок, которым управляют его детские страхи и комплексы. Но именно эта неидеальность делает из них жизненных персонажей, за которыми очень интересно наблюдать.

Евгений Будяк (фото предоставлено пресс-службой)

Смотрите премьеру комедийного детектива "Майор Сковорода" с 19 мая на канале ICTV2 в 20:00.