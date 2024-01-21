"Ударил по кадыку". Известный украинский актер подрался с россиянином

Известный украинский актер Андрей Исаенко вспомнил, как во время съемок фильма подрался с россиянином.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды фильма "Киборги" для УНИАН.

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Артист рассказал, что во время съемочного процесса одной из кинолент он должен был принять участие в бойцовском кадре.

Его противником должен был быть россиянин.

Андрей Исаенко (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Знаменитость говорит, что перед съемками у них была репетиция драки. Во время этого и произошел неприятный инцидент между мужчинами.

"Во время съемок он три раза ударил меня по кадыку. Первый раз он сказал, что нечаянно. На второй раз я не понимал, что происходит, но снова попытался с ним поговорить", - поделился Исаенко.

"Он пренебрежительно сказал: "Да, хорошо, давай уже делать". После третьего раза я ему тоже случайно попал в лицо. И все, конфликт был исчерпан", - добавил актер.

Андрей Исаенко (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Также звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь" добавил, что против подобных ситуаций на съемках, потому что они лишь мешают съемочному процессу.

Однако Исаенко не скрывает, что у него могут возникать конфликты, если он видит, что коллеги ведут себя не по-мужски.