Цымбалюк ответил, почему согласился стать главным героем "Холостяка"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Тарас признался, что решение пойти в "Холостяк" далось ему не сразу - повлияло сразу несколько вещей.

Во-первых, на тот момент он уже разошелся со своей девушкой, поэтому был открыт к новым чувствам.

Во-вторых, он доверяет каналу, который снимает шоу, и искренне верит, что именно там сможет встретить своего человека.

А еще актер добавил, что хочет стать ближе к своей аудитории и открыть им себя с неожиданной стороны. Цымбалюк сказал, зачем участвует в Холостяке (скриншот)

"Здесь причин, конечно, объединилось немало. Например, я вижу для себя этот проект абсолютно новым телевизионным опытом и без преувеличения новым вызовом. Я надеюсь, что в этом формате родится что-то интересное для зрителей. К тому же я не нахожусь в отношениях уже несколько месяцев. Поэтому я могу органично согласиться на условия этой программы. И я действительно верю, что есть вероятность, что я там могу встретить человека, который по-новому повлияет на личную жизнь", - признался Цимбалюк.

"Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством и еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы!", - добавил он.

Напомним, до участия в реалити Тарас Цымбалюк имел отношения с дизайнером Светланой Готочкиной. Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Еще зимой поклонники гадали, вместе ли они до сих пор - официально ничего не было известно.

Подозрения начали появляться еще в декабре, когда в день рождения актера Светлана внезапно проигнорировала его в соцсетях и даже не поздравила его публично.