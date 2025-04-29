Названа распространенная ошибка, которая мешает накачать "кубики" на животе

Стремитесь к идеальному прессу, но не видите результатов после долгих тренировок? Есть одна распространенная ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены - и она полностью нивелирует все усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Как правильно качать пресс и чего избегать

По словам эксперта, сначала нужно сесть на пол, далее лечь на спину и положить руки за голову. После этого делаем вдох носом, скручиваем туловище и делаем выдох ртом.

Важно высоко туловище не поднимать, ведь так пресс работать не будет. В частности, это довольно распространенная ошибка, из-за которой не удается накачать рельефный пресс.

Пресс, как и другую мышцу, например, бицепс и трицепс нужно сокращать.

"Есть ямка и пупок - это расстояние нам нужно сокращать. Просто отрываете лопатки и все. В этом верхнем положении задерживаемся на секунду, не спешим, делаем все медленно", - объяснил тренер.

Как часто тренировать пресс

Частота тренировок пресса зависит от твоих целей, уровня подготовки и общей программы тренировок.

Если цель - плоский живот или "кубики", то 3-4 раза в неделю будет достаточно. Пресс - это тоже мышцы, им нужен отдых для роста, поэтому не стоит качать каждый день.

Очень важно сочетать это с правильным питанием и кардио: жир сжигается не только упражнениями на пресс.

Начать качание пресса стоит с 2-3 раз в неделю, постепенно увеличивая интенсивность и объем тренировки.