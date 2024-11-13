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MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премии

Среда 13 ноября 2024 16:55
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MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)
Автор: Любовь Блажко

Организаторы популярной музыкальной премии для украинских артистов MEGOGO MUSIC AWARDS 2024, которая будет проводиться уже в третий раз, назвали номинантов. Отдать голоса за фаворитов можно будет включительно до 4 декабря, а также фанатов ждет несколько нововведений.

Детальнее об этом все пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно о MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

"Для нашей команды очень важно поддерживать работу украинских артистов, ведь культура имеет значение! Премия MEGOGO MUSIC AWARDS ежегодно подтверждает, что это не соревнование, а профессиональная платформа для общения музыкального сообщества. Здесь молодые артисты могут завязать новые знакомства, заявить о себе и найти новых слушателей", - рассказывают в редакции канала MEGOGO LIVE.

"Кроме того, мы стремимся адаптировать премию к вызовам времени, поэтому в этот раз добавили возможность голосования донатами. Это позволит поклонникам реально повлиять на победу своих фаворитов и приобщиться к медицинской помощи военным", - также заявляют организаторы.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премииMEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)

Номинаты MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

Поп-артист (-ка) года:

  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • KOLA
  • ADAM
  • ROXOLANA
  • Lida Lee
  • Klavdia Petrivna
  • CHEEV
  • SHUMEI
  • LAUD

Новая волна поп-музыки:

  • KLER
  • NICHKA
  • Golubenko
  • KRYLATA
  • OSTY
  • Victoria Niro
  • PARFENIUK
  • MOLODI
  • MAYOROVA
  • Маша Кондратенко

Альтернативный/инди-артист(-ка) года:

  • Ziferblat
  • Паліндром
  • Vivienne Mort
  • Renie Cares
  • Phil It
  • BRYKULETS
  • Пиріг і Батіг
  • Blooms Corda
  • Alice Change
  • Schmalgauzen

Новая волна альтернативной/инди-музыки:

  • YARIMA
  • Кажанна
  • Nikow
  • temstime
  • Мія Рамарі
  • Liza Bibikova
  • bulovinova
  • BADWOR7H
  • Oi FUSK
  • NAZVA

Хип-хоп альбом года:

  • jockii druce - trashhouttttttt
  • MARQUIS - GIRO I
  • Міша Правильний, Libenson - "Хлопчик, що вижив"
  • Libenson - "Місто Q"
  • Гоня - "Головний біль"
  • рома майк - "Маленький гєнста"
  • OTOY - "8 роздумів"
  • OTOY - "темна ч.1"
  • YungKerya - ЛЮДЯНІСТЬ 0.2
  • аппекс - СНТТК

Клип года:

  • Пиріг і Батіг - "І Гріховна І Свята"
  • Jamala - ARAFAT DAĞINDAN
  • YARIMA - "Не знаєш"
  • Ziferblat - "Літаки"
  • Тонка - "Ти лише мить"
  • DOROFEEVA - "Хартбіт"
  • Паліндром - "Німію"
  • KOLA - Salut papa
  • MONATIK - "А що?"
  • KUGATESSA - "перша"

Альбом года:

  • KLER - "Яка є"
  • Vivienne Mort - "Фата"
  • Phil It - Елегія
  • Nikow - "Сонь, ти спиш?"
  • Renie Cares - легка нестерпність буття
  • Polyvoda - Pilgrims Never Come Back
  • Океан Ельзи - "Той день"
  • Blooms Corda - "Дощ іде, але сонце світить"
  • badactress - "Легкий спосіб кинути хлопця"
  • YUVI - "Спомина Любову"

Мини-альбом года:

  • Cape Cod - "Силуетами Вітрин"
  • bulovinova - "Холодна вода"
  • Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"
  • Polyvoda - Queens
  • Phil It - Епілог
  • Lucas Bird - Phono
  • NINA EBA - MORPHO
  • загублена лолі - "циклофренія"
  • BADWOR7H - "По колу"
  • Leleka i Paporot - "Реальність недійсна"

Коллаборация года:

  • Liza Bibikova, saymory - "Чому я кохаю тебе завжди?"
  • Anton Kramer, YUVI - "До краплі"
  • TUMAZAR & Кажанна - "Плач"
  • OSTY, KLAVDIA PETRIVNA - "Не лякай"
  • ADAM & BRYKULETS - "Мрій"
  • Yevhen Puhachov, Anton Kramer - Sashen'ka (feat. Andrii Barmalii & Oleksandr Yavdyk)
  • DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
  • Крихітка feat. хейтспіч - "Під весняним дощем"
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"

Главным новшеством премии станет возможность конвертировать поддержку любимых артистов в помощь нашим защитникам и защитницам. Кроме этого, организаторы предусмотрели еще две специальные награды.

Первая - "Музика нашої єдності", которой награждают культурные проекты, направленные на развитие украинской музыкальной индустрии. Вторая - "Музика, конвертована в допомогу", награда для номинанта, которому удастся привлечь наибольшую сумму донатов от поклонников, сочетая популярность с важной благотворительной целью.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премииMEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)

График этапов премии

  • 13 ноября - 4 декабря Голосование за основные номинации
  • 13 - 17 ноября Регистрация на участие в открытой номинации "Музика вільної країни"
  • 27 ноября - 4 декабря Голосование за "Музику вільної країни"
  • 11 декабря Объявление результатов

Как будут определять победителей

  • 50% - решение жюри
  • Члены жюри оценивают номинантов по шкале от 1 до 10, оценки суммируются и конвертируются в 10-балльную систему.
  • 25% - голосование на сайте
  • Слушатели голосуют за одного номинанта в каждой категории. Итоговые результаты также конвертируются в 10-балльную систему.
  • 25% - поддержка донатами

Номинант с наибольшей суммой донатов получает 10 баллов, остальные - пропорционально. В отличие от обычного слушательского голосования голосовать донатами можно неограниченное количество раз.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премииMEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)

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