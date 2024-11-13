MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премии
Организаторы популярной музыкальной премии для украинских артистов MEGOGO MUSIC AWARDS 2024, которая будет проводиться уже в третий раз, назвали номинантов. Отдать голоса за фаворитов можно будет включительно до 4 декабря, а также фанатов ждет несколько нововведений.
Детальнее об этом все пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.
Что известно о MEGOGO MUSIC AWARDS 2024
"Для нашей команды очень важно поддерживать работу украинских артистов, ведь культура имеет значение! Премия MEGOGO MUSIC AWARDS ежегодно подтверждает, что это не соревнование, а профессиональная платформа для общения музыкального сообщества. Здесь молодые артисты могут завязать новые знакомства, заявить о себе и найти новых слушателей", - рассказывают в редакции канала MEGOGO LIVE.
"Кроме того, мы стремимся адаптировать премию к вызовам времени, поэтому в этот раз добавили возможность голосования донатами. Это позволит поклонникам реально повлиять на победу своих фаворитов и приобщиться к медицинской помощи военным", - также заявляют организаторы.
MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)
Номинаты MEGOGO MUSIC AWARDS 2024
Поп-артист (-ка) года:
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- KOLA
- ADAM
- ROXOLANA
- Lida Lee
- Klavdia Petrivna
- CHEEV
- SHUMEI
- LAUD
Новая волна поп-музыки:
- KLER
- NICHKA
- Golubenko
- KRYLATA
- OSTY
- Victoria Niro
- PARFENIUK
- MOLODI
- MAYOROVA
- Маша Кондратенко
Альтернативный/инди-артист(-ка) года:
- Ziferblat
- Паліндром
- Vivienne Mort
- Renie Cares
- Phil It
- BRYKULETS
- Пиріг і Батіг
- Blooms Corda
- Alice Change
- Schmalgauzen
Новая волна альтернативной/инди-музыки:
- YARIMA
- Кажанна
- Nikow
- temstime
- Мія Рамарі
- Liza Bibikova
- bulovinova
- BADWOR7H
- Oi FUSK
- NAZVA
Хип-хоп альбом года:
- jockii druce - trashhouttttttt
- MARQUIS - GIRO I
- Міша Правильний, Libenson - "Хлопчик, що вижив"
- Libenson - "Місто Q"
- Гоня - "Головний біль"
- рома майк - "Маленький гєнста"
- OTOY - "8 роздумів"
- OTOY - "темна ч.1"
- YungKerya - ЛЮДЯНІСТЬ 0.2
- аппекс - СНТТК
Клип года:
- Пиріг і Батіг - "І Гріховна І Свята"
- Jamala - ARAFAT DAĞINDAN
- YARIMA - "Не знаєш"
- Ziferblat - "Літаки"
- Тонка - "Ти лише мить"
- DOROFEEVA - "Хартбіт"
- Паліндром - "Німію"
- KOLA - Salut papa
- MONATIK - "А що?"
- KUGATESSA - "перша"
Альбом года:
- KLER - "Яка є"
- Vivienne Mort - "Фата"
- Phil It - Елегія
- Nikow - "Сонь, ти спиш?"
- Renie Cares - легка нестерпність буття
- Polyvoda - Pilgrims Never Come Back
- Океан Ельзи - "Той день"
- Blooms Corda - "Дощ іде, але сонце світить"
- badactress - "Легкий спосіб кинути хлопця"
- YUVI - "Спомина Любову"
Мини-альбом года:
- Cape Cod - "Силуетами Вітрин"
- bulovinova - "Холодна вода"
- Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"
- Polyvoda - Queens
- Phil It - Епілог
- Lucas Bird - Phono
- NINA EBA - MORPHO
- загублена лолі - "циклофренія"
- BADWOR7H - "По колу"
- Leleka i Paporot - "Реальність недійсна"
Коллаборация года:
- Liza Bibikova, saymory - "Чому я кохаю тебе завжди?"
- Anton Kramer, YUVI - "До краплі"
- TUMAZAR & Кажанна - "Плач"
- OSTY, KLAVDIA PETRIVNA - "Не лякай"
- ADAM & BRYKULETS - "Мрій"
- Yevhen Puhachov, Anton Kramer - Sashen'ka (feat. Andrii Barmalii & Oleksandr Yavdyk)
- DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
- Крихітка feat. хейтспіч - "Під весняним дощем"
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"
Главным новшеством премии станет возможность конвертировать поддержку любимых артистов в помощь нашим защитникам и защитницам. Кроме этого, организаторы предусмотрели еще две специальные награды.
Первая - "Музика нашої єдності", которой награждают культурные проекты, направленные на развитие украинской музыкальной индустрии. Вторая - "Музика, конвертована в допомогу", награда для номинанта, которому удастся привлечь наибольшую сумму донатов от поклонников, сочетая популярность с важной благотворительной целью.
MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)
График этапов премии
- 13 ноября - 4 декабря Голосование за основные номинации
- 13 - 17 ноября Регистрация на участие в открытой номинации "Музика вільної країни"
- 27 ноября - 4 декабря Голосование за "Музику вільної країни"
- 11 декабря Объявление результатов
Как будут определять победителей
- 50% - решение жюри
- Члены жюри оценивают номинантов по шкале от 1 до 10, оценки суммируются и конвертируются в 10-балльную систему.
- 25% - голосование на сайте
- Слушатели голосуют за одного номинанта в каждой категории. Итоговые результаты также конвертируются в 10-балльную систему.
- 25% - поддержка донатами
Номинант с наибольшей суммой донатов получает 10 баллов, остальные - пропорционально. В отличие от обычного слушательского голосования голосовать донатами можно неограниченное количество раз.
MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)
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