"Эмилия Перес", "Субстанция", "Дипломатка": все номинанты на Золотой глобус 2025

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе, 5 января 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.

Список номинантов на Золотой глобус 2025 Лучший фильм (драма) "Бруталист"

"Полная неизвестность"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая" "Никелевые мальчики"

"5 сентября" Лучший фильм (мюзикл или комедия) "Анора"

"Соперники"

"Эмилия Перес"

"Настоящая боль"

"Субстанция" "Wiked: Чародейка" Лучший анимационный фильм "Поток. Последний кот на Земле"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Дикий робот"

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие" Лучший сериал (драма) "День шакала"

"Дипломатка" "Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Игра в кальмара" Лучший сериал (комедия или мюзикл) "Начальная школа "Эббот"

"Медведь"

"Джентльмены"

"Уловки" "Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании" Лучший режиссер Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Шон Бейкер ("Анора")

Эдвард Бергер ("Конклав")

Брейди Корбет ("Бруталист")

Коралли Фаржа ("Субстанция")

Паял Кападиа ("Все, что нам кажется светом") Лучший актер (мюзикл или комедия) Джесси Айзенберг ("Настоящая боль")

Гью Грант ("Еретик")

Гебриэл ЛаБелль ("Шоу субботнего вечера") Джесси Племонс ("Виды доброты")

Глен Пауэлл ("Наемный убийца")

Себастиан Стэн ("Другой человек") Лучшая актриса (мюзикл/комедия) Эми Адамс ("Ночная сучка")

Синтия Эриво ("Wiked: Чародейка")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Зендея ("Соперники") Лучший актер (драма) Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")

Дэниел Крейг ("Квир") Колман Доминго ("Синг Синг")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа") Лучшая актриса (драма) Памела Андерсон ("Последняя танцовщица")

Анджелина Джоли ("Мария")

Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка")

Тильда Свинтон ("Соседняя комната")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Кейт Уинслет ("Ли") Лучшая мужская роль второго плана Киран Калкин ("Настоящая боль")

Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")

Гай Пирс ("Бруталист")

Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")

Дензел Вашингтон ("Гладиатор 2") Лучшая женская роль второго плана Ариана Гранде ("Wiked: Чародейка")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Маргарет Квелли ("Субстанция")

Селена Гомес ("Эмилия Перес")

Зои Салдана ("Эмилия Перес") Лучший фильм на иностранном языке "Все, что нам кажется светом"

"Эмилия Перес"

"Девушка с иглой"

"Я все еще здесь"

"Семена священного инжира"

"Горная невеста" Полный список номинантов на Золотой глобус 2025 года читай по ссылке.