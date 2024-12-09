"Эмилия Перес", "Субстанция", "Дипломатка": все номинанты на Золотой глобус 2025
Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе, 5 января 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.
Список номинантов на Золотой глобус 2025
Лучший фильм (драма)
- "Бруталист"
- "Полная неизвестность"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Никелевые мальчики"
- "5 сентября"
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
- "Анора"
- "Соперники"
- "Эмилия Перес"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Wiked: Чародейка"
Лучший анимационный фильм
- "Поток. Последний кот на Земле"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Мемуары улитки"
- "Дикий робот"
- "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
Лучший сериал (драма)
- "День шакала"
- "Дипломатка"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Медленные лошади"
- "Игра в кальмара"
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
- "Начальная школа "Эббот"
- "Медведь"
- "Джентльмены"
- "Уловки"
- "Никто этого не хочет"
- "Убийства в одном здании"
Лучший режиссер
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Шон Бейкер ("Анора")
- Эдвард Бергер ("Конклав")
- Брейди Корбет ("Бруталист")
- Коралли Фаржа ("Субстанция")
- Паял Кападиа ("Все, что нам кажется светом")
Лучший актер (мюзикл или комедия)
- Джесси Айзенберг ("Настоящая боль")
- Гью Грант ("Еретик")
- Гебриэл ЛаБелль ("Шоу субботнего вечера")
- Джесси Племонс ("Виды доброты")
- Глен Пауэлл ("Наемный убийца")
- Себастиан Стэн ("Другой человек")
Лучшая актриса (мюзикл/комедия)
- Эми Адамс ("Ночная сучка")
- Синтия Эриво ("Wiked: Чародейка")
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Зендея ("Соперники")
Лучший актер (драма)
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")
- Дэниел Крейг ("Квир")
- Колман Доминго ("Синг Синг")
- Рейф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")
Лучшая актриса (драма)
- Памела Андерсон ("Последняя танцовщица")
- Анджелина Джоли ("Мария")
- Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка")
- Тильда Свинтон ("Соседняя комната")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
- Кейт Уинслет ("Ли")
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")
- Гай Пирс ("Бруталист")
- Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")
- Дензел Вашингтон ("Гладиатор 2")
Лучшая женская роль второго плана
- Ариана Гранде ("Wiked: Чародейка")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Маргарет Квелли ("Субстанция")
- Селена Гомес ("Эмилия Перес")
- Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучший фильм на иностранном языке
- "Все, что нам кажется светом"
- "Эмилия Перес"
- "Девушка с иглой"
- "Я все еще здесь"
- "Семена священного инжира"
- "Горная невеста"
Полный список номинантов на Золотой глобус 2025 года читай по ссылке.
К слову, раньше мы называли имена всех победителей премии MUZVAR AWARDS 2024 года.