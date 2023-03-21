Зеленский утвердил награду "Город-герой Украины": как она будет выглядеть

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины" и его рисунок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства против Украины. Присвоение почетного знака отличия проводится указом президента Украины", - говорится в документе.

Городу, которому присвоена почетная награда, вручаются основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.

Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи: "ГОРОД-ГЕРОЙ УКРАИНЫ ________________________" и "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № _________".

Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Концы ленты украшены золотистыми кистями.