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Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 10:55
Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой Фото: украинская монета стала триумфатором на международном конкурсе (numismaticnews.net)
Автор: Владимир Костырин

На престижном международном конкурсе "Монета года", который проводит специализированное издание World Coin News, украинская монета решением жюри стала чемпионкой, победив в номинации "Лучшая современная монета", а еще одну нашу монету признали "Самой художественной".

Об этом пишет Numismatic News.

Отмечается, что в этом году конкуренция для участников конкурса была жесткой, и особо выделялись Украина, Канада и Австрия, которые вырвались вперед с несколькими победами.

Данный конкурс был организован World Coin News для признания и поощрения выдающегося дизайна монет и инноваций во всем мире. Программа 2023 года, спонсируемая The Journal of East Asian Numismatics, награждала монеты, датированные 2021 годом, в 10 категориях конкурса по решению международного жюри. В этом году конкурс состоялся в 40-й раз.

  • В финале при подсчете голосов с большим перевесом победила украинская монета номиналом 5 гривен, выпущенная по случаю 30-летия восстановления Независимости Украины.

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Украинская монета номиналом 5 гривен, нейзильбер, которая стала чемпионом конкурса "Монета года 2023" (фото: numismaticnews.net)

"Интерес к украинской чеканке повысился со стороны комитета по номинациям COTY в конкурсе этого года, поскольку Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины получил семь номинаций в шести из 10 категорий. Жюри также проявило большой интерес к этим выборам, проголосовав за них в номинациях "Лучшая современная монета" и "Самая художественная монета", - рассказал координатор COTY, автор World Coin News и рыночный аналитик NumisMaste Томас Майкл.

В публикации также отмечается, что украинская монета имеет потрясающий дизайн, достойный победы в категории "Самый художественный".

На аверсе монеты из нейзильбера изображены аисты, летящие над полем с традиционными украинскими узорами вышивкой. Герб Украины находится в верхней части рисунка. На реверсе изображена вышитая полоса, напоминающая нить ДНК, символизирующая национальный код. Автор эскиза этой монеты стал известный украинский художник Олег Шупляк.

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен "К 30-летию независимости Украины" (фото: bank.gov.ua)

"Изящно раскрашенная и красиво оформленная монета номиналом 5 гривен, победитель в номинации "Самая художественная монета", посвященная 30-летию Независимости Украины, с большим отрывом завоевала высшую награду COTY, в которой монета набрала 30 процентов от общего числа голосов, более чем вдвое превзойдя своего ближайшего конкурента", - говорит Томас Майкл.

Он также добавил, что для абсолютного чемпиона COTY "очень необычно побеждать с таким большим отрывом".

  • Кроме этого, Украина также привлекла внимание жюри конкурса в категории "Лучшее современное событие" благодаря монете номиналом 10 гривен, посвященной 25-летию Конституции Украины.

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Украинская монета номиналом 10 гривен, серебро (фото: numismaticnews.net)

Композиция на серебряной монете номиналом 10 гривен "25 лет Конституции Украины" воспроизводит сложенный пазл, контурами которого является микротекст с цитатами отдельных статей Конституции Украины, а силуэтные фигуры на монете олицетворяют народ Украины. Автор эскиза этой монеты - киевский художник Владислав Яровой.

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Монета из серебра номиналом 10 гривен "25 лет Конституции Украины" (фото: bank.gov.ua)

Монеты каких стран тоже получили награды

Канада заняла первое место в категориях "Лучшая корона" и "Лучшее обращение" со своими монетами "Серый волк инь-ян" и "100-летие синеноса" соответственно.

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Монета Канады номиналом 20 долларов, серебро, золото, имеет покрытие черным родием (фото: numismaticnews.net)

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Монета Канады номиналом 10 центов, никелированная сталь (фото: numismaticnews.net)

Австрия получила награды в категории "Лучший биметаллический металл" с монетой "Умная мобильность из серебра и ниобия" и в категории "Самая инновационная" с волнистой S-образной монетой, изображающей Млечный путь.

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Монета Австрии номиналом 25 евро, серебро - ниобий (фото: numismaticnews.net)

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Монета Австрии номиналом 20 евро, серебро (фото: numismaticnews.net)

В этом году на конкурсе COTY также впервые одержала победу Токелау, независимая территория под управлением Новой Зеландии, в категории "Самая вдохновляющая".

Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Монета Токелау номиналом 20 новозеландских долларов, серебро (фото: numismaticnews.net)

Ранее сообщалось, что НБУ запускал благотворительный проект "Смелая гривна", призывая украинцев сдавать монеты в банк и таким образом помогая ВСУ.

Напомним, перед этим мы писали, что в прошлом году украинская памятная монета "Передовая" была признана лучшей на конкурсе World Coin News.

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