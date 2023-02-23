В Украине ввели в обращение уникальную банкноту: вы таких еще не видели! (фото)

В Украине ввели в обращение новую памятную банкноту номиналом 20 гривен. Она посвящена отражению полномасштабной навалы российских оккупантов и увековечиванию стойкости и несокрушимости украинского народа, его силе духа и героизму.

Об этом передали на сайте Национального банка Украины.

Во время презентации глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что банкноту назвали "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!"

"Название не нужно расшифровывать, оно понятно и близко каждому украинцу. Она говорит: мы стоим и выстоим, победим", - отметил он.

Памятная банкнота вводится в обращение 23 февраля ограниченным тиражом в 300 тысяч штук. У регулятора также добавили, что банкноты первой части тиража будут доступны для покупки с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

НБУ вводит в обращение уникальные памятные банкноты номиналом 20 гривен (фото: bank.gov.ua)

Особенности памятной банкноты

У нее дополнительные современные оптически-сменные защитные элементы, в частности, а именно:

полимерная лента шириной 12 мм с комбинированным оптически-сменным эффектом, проявляющимся при изменении угла наклона банкноты;

элемент, выполненный иридисцентной краской с перламутровым эффектом.

В НБУ презентовали новую памятную 20-гривневую банкноту "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" (фото: bank.gov.ua)

Дизайн банкноты

Уникальная банкнота размером 80 x 165 мм имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Основным изображением лицевой стороны являются фигуры трех военных ВСУ, устанавливающих Государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран-союзников.

Под лавровым венком размещена надпись: "І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ…" и полимерная лента со знаком гривны, НБУ, шевроном ВСУ, эмблемой ВСУ и надписью: "СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА".

Как выглядит лицевая сторона банкноты "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" (фото: bank.gov.ua)

Основное изображение обратной стороны памятной банкноты: стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации. Также содержится надпись: "ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!" (под терновым венком) и изображена своеобразная аллюзия - стилизованные маки, олицетворяющие кровавые следы от пуль.

Создал дизайн этой памятной банкноты заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Вид обратной стороны памятной 20-гривневой банкноты (фото: bank.gov.ua)