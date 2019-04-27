Завжди шукають варіанти покраще: найбільш схильні до розлучень знаки Зодіаку

Гороскоп схильних до розлучень знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп для цих знаків Зодіаку каже, що їм потрібно мати багато витримки, щоб зберегти шлюб

Гороскоп знаків Зодіаку, найбільш схильних до розлучень, підкаже хто з представників зодіакального кола менш за все схильний до компромісів і бажання у що б то не стало зберігати сімейні узи.

Овен

Овнам дуже складно навчитися йти на компроміс зі своїм партнером. Вони часто виявляють нетерпимість, упертість і здатні спалахнути навіть через дрібниці. Егоїзм Овна стає головною причиною сварок в сім'ї. І перша тріщина у відносинах з'являється саме тоді, коли цей упертюх перестає рахуватися з думкою та інтересами свого партнера.

Телець

Хоча Телець і дуже гармонійний в плані шлюбу і сім'ї, ця гармонія йому потрібна не лише у відносинах, але і в матеріальному плані. Якщо ж у коханих, один з яких Телець, є фінансові проблеми, то астрологи рекомендують Тельцям почекати з браком, оскільки матеріальні труднощі можуть стати причиною краху сім'ї.

Гороскоп схильних до розлучень знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Близнюки

Близнюки дуже товариські і в колі їх близьких знайомих нерідко є представники протилежної статі, що може викликати ревнощі у партнера. Звичайно ж це не означає, що Близнюки обов'язково "підуть наліво", але їх природна комунікабельність може цьому посприяти. Близнюки лідирують в астрологічній статистиці розлучень саме з цих причин.

Рак

Хоча Рак відрізняється стабільністю і сімейністю, часто причиною напруження в сім'ї, яке може призвести до розлучення, стають житлові питання. А також конфлікти з родичами партнера, з якими Ракам доводиться ділити житловий простір. Вони не терплять втручання родичів з порадами та настановами у свою сім'ю.

Гороскоп схильних до розлучень знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Раніше ми повідомляли, які знаки Зодіаку астрологи вважають самими агресивними і конфліктними.

Також повідомлялося, які знаки Зодіаку більше всього схильні до повноти через свої невгамовні апетити.

А також ми писали про те, які знаки Зодіаку астрологи вважають найбільш лінивими.