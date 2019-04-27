ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всегда ищут варианты получше: самые склонные к разводам знаки Зодиака

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 07:38
Всегда ищут варианты получше: самые склонные к разводам знаки Зодиака
Гороскоп склонных к разводам знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп для этих знаков Зодиака говорит, что им нужно иметь много выдержки, чтобы сохранить брак

Гороскоп знаков Зодиака, наиболее склонных к разводам, подскажет кто из представителей зодиакального круга менее всего склонен к компромиссам и желанию во что бы то ни стало сохранять семейные узы.

Овен

Овнам очень сложно научиться идти на компромисс со своим партнером. Они зачастую проявляют нетерпимость, упрямство и способны вспылить даже по мелочам. Эгоизм Овна становится главной причиной ссор в семье. И первая трещина в отношениях появляется именно тогда, когда этот упрямец перестает считаться с мнением и интересами своего партнера.

Телец

Хотя Телец и очень гармоничен в плане брака и семьи, эта гармония ему нужна не только в отношениях, но и в материальном плане. Если же у возлюбленных, один из которых Телец, имеются финансовые проблемы, то астрологи рекомендуют Тельцам повременить с браком, поскольку материальны сложности могут стать причиной краха семьи.

Всегда ищут варианты получше: самые склонные к разводам знаки Зодиака

Гороскоп склонных к разводам знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Близнецы

Близнецы очень общительны - и в кругу их близких знакомых нередко есть представители противоположного пола, что может вызывать ревность у партнера. Конечно же это не означает, что Близнецы обязательно "пойдут налево", но их природная коммуникабельность может этому поспособствовать. Близнецы лидируют в астрологической статистике разводов именно по этим причинам.

Рак

Хотя Рак отличается стабильностью и семейственностью, часто причиной напряжения в семье, которое может привести к разводу, становятся жилищные вопросы. А также конфликты с родственниками супруга, с которыми Ракам приходится делить жилищное пространство. Они не выносят вмешательства родственников с их советами и наставлениями в свою семью.

Всегда ищут варианты получше: самые склонные к разводам знаки Зодиака

Гороскоп склонных к разводам знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Ранее мы сообщали, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми агрессивными и конфликтными.

Также сообщалось, какие знаки Зодиака более всего склонны к полноте из-за своих неуемных аппетитов.

А также мы писали о том, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми ленивыми.

Уныние и грусть: самые несчастные знаки Зодиака Покоряют сердца: самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины гороскоп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь