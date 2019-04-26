З ними краще не сперечатися: найбільш агресивні і конфліктні знаки Зодіаку

Гороскоп найбільш агресивних і конфліктних знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп агресорів і любителів конфліктів підкаже, з якими знаками Зодіаку не варто вступати в суперечку

Гороскоп найагресивніших знаків Зодіаку, які в конфліктних ситуаціях відчувають себе, як риба у воді, розповість, з ким із представників зодіакального кола варто бути обережніше. Астрологи рекомендують враховувати деякі особливості характеру при спілкуванні з цими знаками.

№3 Телець

Приготуйтеся до того, що сперечаючись з Тельцем, ви будете сперечатися зі всім світом, оскільки їх опір завжди неймовірно шалений. Телець - це впертість у чистому вигляді. Навіть якщо він знає, що неправий, він ніколи в житті це не визнає. Телець буде прикидатися, що все в порядку, і при цьому носити камінь за пазухою. Що поробиш, така у нього тактика.

№2 Лев

Образили Лева - чекайте відплати. Представник вогняної стихії - доволі жорстокий, коли мова йде про захист його інтересів. Вони не люблять відчувати зовнішню загрозу або перешкоди. Лев буде досить безжально реагувати на випади в його бік, і ви, в більшості випадків, ризикуєте програти.

Гороскоп найбільш агресивних і конфліктних знаків Зодіаку (фото: unsplash)

№1 Скорпіон

Почесне перше місце в цьому рейтингу астрологи віддають Скорпіону, оскільки він найбільш конфліктний з усіх зодіакальних знаків. Йому дуже важко приймати щось, що не вписується в його сприйняття світу. Якщо ви коли-небудь посваритеся зі Скорпіоном, то він цього ніколи не забуде. Скорпіони мстиві, а також чутливі, і важко переносять критику. Навіть після суперечки вони ще довго будуть придумувати нові аргументи і виношувати плани помсти.

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