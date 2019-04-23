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Зводять з розуму: знаки Зодіаку, з якими чоловікам складно вибудовувати відносини

STYLERЖиття    23.04.2019 - 22:04
Зводять з розуму: знаки Зодіаку, з якими чоловікам складно вибудовувати відносини
Найскладніші знаки Зодіаку у жінок (Колаж РБК-Україна)

Ці знаки Зодіаку можуть звести з розуму чоловіка красою і складним характером

Астрологи назвали три знака Зодіаку у жінок, з якими чоловіки не можуть довго знаходиться поруч, так як вони зводять їх з розуму своїм характером.

Практично будь-яка жінка може звести з розуму чоловіка, але тільки жінка зі складним і важким характером здатна одночасно зводити з розуму і змушувати чоловіка бігти без оглядки. Їх зовнішня оболонка оманлива, а манери, риси характеру і поведінка можуть зруйнувати будь-які, навіть найміцніші стосунки.

Жінка-Козеріг. Ці дами природжені кар'єристки і, якщо їм потрібно буде вибрати між відносинами і роботою, вони виберуть останнє. Романтика і любов для них не представляють особливої цінності, тому вони легко розлучаються зі своїми партнерами. Козерогам дуже складно побудувати довгі міцні відносини, так як чоловікам з ними дуже складно. Ці дами владні, педантичні і часто егоїстичні по відношенню до оточуючих. Крім того, вони дуже примхливі і чоловіки готові розірвати стосунки, лише б знову відчути свободу.

Зводять з розуму: знаки Зодіаку, з якими чоловікам складно вибудовувати відносини

Знаки Зодіаку, з якими чоловікам складно будувати відносини (Колаж РБК-Україна)

Жінка-Близнюк. Це жінки дуже незалежні і найбільше вони бояться втратити свою свободу. Побудувати з ними відносини дуже складно, так як вони до них просто не прагнуть. Вони розумні, життєрадісні, розвинені і привертають чоловіків, але потім обранці цих дам розчаровуються, так як Близнюки не горять бажанням зустрітися, придумують відмовки і всіляко показують, що не дорожать своїм партнером.

Жінки-Леви. Левиці дуже владні дами і в стосунках вони завжди намагаються показати чоловікам, що вони головні. Вони красиві, сексуальні й привабливі, що дозволяє чоловікам втратити голову з першого погляду, але в відносинах ці жінки дуже швидко починають пригнічувати свого партнера. Леви знають, як змусити чоловіка виконувати всі забаганки і при цьому утримувати їх біля себе. Але іноді вони перегинають палицю і стосунки закінчуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку більше всього схильні до зневіри і депресій.

А також розповідали про те, які найпривабливіші чоловіка за знаком Зодіаку.

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