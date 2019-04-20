Любителі смачно і ситно поїсти: які знаки Зодіаку схильні до повноти

Гороскоп схильних до повноти Знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Темперамент цих знаків Зодіаку впливає на їх фігуру

Гороскоп схильних до повноти знаків Зодіаку виявить любителів смачно і ситно поїсти. Астрологи вважають, що певні риси характеру, притаманні тим чи іншим представникам зодіакального кола, можуть негативно вплинути на їх фігуру.

Овен

Проблема в тому, що Овнам абсолютно все одно, де і що їсти. Вони можуть їсти на ходу в будь-яких фаст-фудах. А потім дивуються, дивлячись на своє пузико і боки, думаючи: Як так, я ж майже не їм? Овни обожнюють напівфабрикати, напхані суцільними трансжирами. Саме їх невгамовний темперамент заважає їм серйозно поставитися до прийому їжі, а як відомо, постійні перекуси чим попало на ходу призводять до набору ваги.

Стрілець

Стрільці - любителі гострих відчуттів в їжі - все смажене, гостре, пряне - це улюблена їжа цього знака. А як відомо, такий раціон ще нікого не зробив стрункішим. А сидіти на дієтах Стрільці не вміють від слова зовсім. Також вони любителі поїсти ночами - вечеря, як правило, самий щільний прийом їжі. Стрілець не в змозі спати голодним.

Гороскоп схильних до повноти Знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Лев

Леви любителі достатку у всьому, і їжа - не виняток. Тому їм все життя доводиться себе обмежувати в їжі. Так, згідно з дослідженням проведеним в США, більшість клієнтів клінік по зниженню ваги, саме Леви. Єдине, що їм може допомогти, постійне обмеження в їжі.

Телець

Головна проблема Тельців - це банальне переїдання. Особливо вони люблять все калорійне: тістечка, борошняні вироби, смажене і т. д. Саме серед Тельців дуже багато повних людей. Це не дивно, вони обожнюють домашній затишок і спокій, а якщо додати до цього переїдання, результат очевидний.

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