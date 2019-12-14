Синоптики дали страхітливий прогноз на зиму: перепади в 36 градусів

Погода в Україні взимку (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в грудні і січні принесе сильні температурні перепади

Погода в Україні взимку 2019-2020 позначиться періодами сильного потепління до +13 і потужних морозів до -23 градусів. Такі дані надали ресурси Укргідрометцентр, Gismeteo, а також народні синоптики.

Так, синоптик Леонід Горбань у прогнозі на зиму зазначив, що січень і лютий будуть досить суворими місяцями. Холодне повітря прийде в Україну з Сибіру і принесе морози в понад 20 градусів.

В оновлених даних від Gismeteo страхітливий прогноз народного синоптика підтвердили. Судячи з прогнозу для Києва, температура повітря в січні знизиться до -23 градусів у нічний час, а вдень сягатиме від -13 до -16. Різке похолодання почнеться вже в перших числах місяця і досягне піку на Різдво.

Погода в Києві на січень (скрін: gismeteo.ua)

Але поки що українці можуть розслабитися, оскільки в найближчі дні грудень обіцяє бути неймовірно теплим. Такі дані надав Український гідрометцентр. Вже з неділі, 15 грудня, температура повітря почне підвищуватися, але значну частину країни (крім Заходу) накриють дощі.

Температура коливатиметься від +4 до +8, на Закарпатті трохи похолодає (+3... +5), у Харківській і Сумській областях також від +2 до +5. А на Півдні - від +7 до +12 тепла.

У Києві 15 грудня потеплішає до +4... +6, очікуються дощі.

16 грудня дощі припиняться, а температурні показники залишаться тими ж.

Погода в Україні 15 і 16 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

17-18 грудня сильно потеплішає у західних областях - до +9... +13, у північних областях температура підвищиться на пару градусів, в інших регіонах - залишиться на тому ж рівні. Опади до середи включно малоймовірні.

У Києві очікується +6... +8 градусів. Без опадів.

Погода в Україні 17 і 18 грудня (скрін: meteo.gov.ua)