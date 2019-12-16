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Синоптики пояснили аномальне потепління в Україні

STYLERЖиття    16.12.2019 - 21:23
Синоптики пояснили аномальне потепління в Україні
Синоптики пояснили потепління в Україні (фото: РБК-Україна)

Синоптики розповіли, з чим пов'язане різко потепління в Україні посеред грудня

Погода в Україні в найближчі дні буде по-справжньому весняною - теплою та без опадів. З чим пов'язано аномальне підвищення температури в Україні? Синоптики в коментарі Styler кажуть, що причина - у надходженні дуже теплої повітряної маси із Середземного моря і з південної Атлантики.

Фахівці зазначають, що раніше по погоді як в Україні, так і в деяких інших європейських країнах спостерігалося так зване "відставання" на місяць, але на сьогоднішній день цей період вже збільшився до півтора місяців.

За словами синоптиків, температура повітря в Україні найближчим часом буде перевищувати грудневу норму на 7-9 градусів. При цьому, підкреслюють експерти, сонячні промені, які огорнули більшу частину нашої країни, не грають ролі в потеплінні, тому що енергія їхня зараз мінімальна.

Також синоптики кажуть, що як мінімум до 21 грудня температура вдень і вночі практично на всій території України буде майже однаковою.

Коли в Україні похолодає?

Якщо вірити прогнозам Гідрометцентру та інших ресурсів, що спеціалізуються на прогнозі погоди, похолодання до +3 градусів настане лише в найближчу п'ятницю.

Правда, потім температура знову підніметься приблизно до +9. Однак з цього дня Київ та інші міста України очікують і опади у вигляді дощів.

Синоптики пояснили аномальне потепління в Україні

Погода в Києві на найближчі 10 днів (gismeteo.ua)

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