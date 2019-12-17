Синоптики різко змінили прогноз погоди на січень 2020

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в січні може здивувати жителів країни

Погода в Україні у січні 2020 може бути не такою суворою, як прогнозують народні синоптики і деякі погодні ресурси в довгострокових прогнозах. Згідно з даними "Метеопрога", січень буде таким же м'яким, як і грудень. А морози якщо і будуть, то рекорди вони точно не поставлять.

За інформацією ресурсу, в січні в Україну прийде тепле повітря з Середземномор'я, яке принесе періоди потепління місцями до +10 градусів. При цьому дощів у січні очікується більше, ніж снігу.

В прогнозі американської моделі CFS зазначено, що відхилення температурних показників від багаторічної норми становитиме більше, ніж два градуси на плюс. Тому січень може здивувати українців високими температурами.

Теплі повітряні маси з Європи і з Атлантики забезпечать Україні перевагу теплих днів над періодами похолодань. При цьому міграція циклонів з заходу на схід принесе хмарність та підвищену кількість опадів.

Морози в січні і лютому все ж будуть, але ознак того, що мінусова температура у 2020-му році встановить антирекорди, немає ніяких.

Варто відзначити, що ресурс Gismeteo, який ще вчора обіцяв -23 по Києву в ніч Різдва, також змінив прогноз. Тепер на погодному календарі для столиці значиться, що перша декада січня буде "плюсовою", а ймовірні морози змістилися до початку другої декади.

Погода в Києві в січні (скрін: gismeteo.ua)