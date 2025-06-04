Надя Дорофеева показала фасон штанов, который стал настоящим трендом 2025 года
Известная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ с брюками-парашютами - именно такая модель стала настоящим хитом сезона.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram рассказывает подробнее, с чем их носит Дорофеева и почему такие штаны стали трендом.
Какой образ выбрала Надя Дорофеева
Как и многие украинские знаменитости, певица имеет свой собственный стиль и следует модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в блоге снимками как в повседневных луках, так и стильными образами со съемок и различных мероприятий.
На этот раз Дорофеева продемонстрировала аутфит с трендовыми брюками-парашютами. Штаны молочного оттенка она надела с белой футболкой и серым пиджаком.
Также она дополнила лук кроссовками на массивной подошве и маленькой сумкой.
Дорофеева показала самые модные штаны на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Также она продемонстрировала, что их можно носить на пляж с купальником.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Судя по всему в гардеробе певицы есть несколько брюк такого фасона. Еще один вариант - бежевого цвета, который она сочетает с футболкой и легкой ветровкой в тон к штанам.
Дорофеева показала самые модные штаны на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Отметим, что брюки-парашюты - это трендовый фасон широких брюк, которые получили название благодаря сходству с формой парашюта: они объемные, свободные, собранные внизу или имеют кулиски, что создает эффект "надутого" силуэта.
Основные черты таких штанов
- силуэт: очень широкий, мешковатый
- талия: обычно высокая или средняя, часто на резинке или с кулиской
- материал: легкие ткани - нейлон, хлопок, иногда водостойкие
- детали: могут иметь большие карманы, застежки, регулировку на штанинах, резинки или шнурки внизу
- сходство: напоминают брюки для активного отдыха или элементы армейской одежды.
Почему брюки-парашюты - это тренд 2025
Возвращение моды 2000-х
Мода циклична, и 2025-й - это расцвет эстетики начала 2000-х. Брюки-парашюты - прямая отсылка к той эпохе: тогда их носили звезды хип-хопа, поп-культуры и активного streetstyle.
Сегодня этот стиль переживает ренессанс: снова в тренде блестки, объемные силуэты, и "парашюты" идеально вписываются в эту волну.
Комфорт стал главным элементом стиля
После пандемии и растущей популярности сочетания спорта и моды потребители ценят комфорт не меньше, чем эстетику.
Штаны-парашюты:
- легкие, не ограничивающие движений
- хорошо подходят для активной городской жизни
- подчеркивают непринужденный, но продуманный стиль.
Глобальный тренд на уличную моду
Брюки-парашюты стали унисекс-трендом - их носят как женщины, так и мужчины.
Они хорошо сочетаются с:
- oversize-футболками
- кроп-топами
- спортивной обувью, ugly sneakers, сандалиями.
Это тренд, размывающий рамки классической женской или мужской моды.
Универсальность
Брюки-парашюты - невероятно универсальны, их можно носить с:
- с худи - спортивный лук
- с топом, каблуками и массивной бижутерией - глэм-стритстайл;
- с жакетом - неформальный офисный стиль.
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