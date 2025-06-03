Как носить цветочный принт летом 2025: пример от Ярославы Магучих

Украинская спортсменка Ярослава Магучих показала идеальный летний образ. Легкий лук в светлых оттенках с романтическими деталями стал настоящим вдохновением для модниц в жаркие дни.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram легкоатлетки решило рассказать про трендовый образ для жарких дней.

Какой "лук" выбрала Магучих

Наряд с цветочным принтом, светлыми оттенками и из легкой ткани создает расслабленный, летний и женственный стиль, подходящий для теплой погоды и отдыха на природе.

Верх

Для летнего образа спортсменка выбрала кроп-топ с длинными рукавами и V-образным вырезом. Впереди есть завязка, создающая эффект сборки или драпировки, и рюши по низу. Объемные рукава немного собраны на запястьях.

Низ

Юбка выполнена из такого же материала, что и верх. Она имеет интересный дизайн с рюшами, что придает ей игривый и женственный вид.

Аксессуары

Дополнить летний образ Магучих решила солнцезащитными очками со светлой оправой. Также она держит в руках небольшую сумочку.

Волосы и макияж

Длинные волосы спортсменка слегка подкрутила и дополнила естественным макияжем.

Ярослава Магучих показала летний образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Почему цветочный принт - тренд лета 2025

Символ возрождения и надежды

После нескольких лет глобальных кризисов мода стремится к легкости, позитиву и визуальной терапии. Цветочные мотивы - это эмоциональная отдушина, намек на обновление, весну и жизнь.

Универсальность

От больших тропических бутонов до мелкой "маргаритки" - цветы подходят всем. Их можно носить и днем ​​и вечером, комбинируя с денимом, шелком или даже деловыми костюмами.

Тренд на "гламур 2000-х"

Вместе с возвращением эстетики Y2K, в моду снова входят платья с цветочным принтом, обтягивающие майки с розами, топы с гипюрными лепестками. Это ностальгия в новом прочтении.

Бренды сделали ставку на флору

В весенне-летних коллекциях 2025 дизайнеры Prada, Dior, Balmain, Ganni и Anna October активно использовали флористические мотивы. Потому цветочный принт массово представлен и в массмаркете.

Микс романтики и силы

Современные интерпретации цветов - это уже не только "милая девочка", но и уверенная, смелая женщина. Цветы стали символом женской силы, гибкости и несокрушимости.

Ярослава Магучих показала лук на лето 2025 (фото: instagram.com/rosya_dp)