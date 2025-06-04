Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року

Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ зі штанами-парашутами - саме така модель стала справжнім хітом сезону.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram розповідає докладніше, з чим їх носить Дорофєєва і чому такі штани стали трендом.

Який образ обрала Надя Дорофєєва

Як і багато українських знаменитостей, співачка має свій власний стиль і слідує модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в блозі знімками як у повсякденних луках, так і стильними образами зі зйомок і різних заходів.

Цього разу Дорофєєва продемонструвала аутфіт із трендовими штанами-парашутами. Штани молочного відтінку вона одягла з білою футболкою і сірим піджаком.

Також вона доповнила лук кросівками на масивній підошві та маленькою сумкою.

Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона продемонструвала, що їх можна носити на пляж із купальником.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Судячи з усього в гардеробі співачки є кілька штанів такого фасону. Ще один варіант - бежевого кольору, який вона поєднує з футболкою і легкою вітрівкою в тон до штанів.

Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що штани-парашути - це трендовий фасон широких штанів, які отримали назву завдяки схожості з формою парашута: вони об'ємні, вільні, зібрані внизу або мають куліски, що створює ефект "надутого" силуету.

Основні риси таких штанів

силует: дуже широкий, мішкуватий

талія: зазвичай висока або середня, часто на резинці або з куліскою

матеріал: легкі тканини - нейлон, бавовна, іноді водостійкі

деталі: можуть мати великі кишені, застібки, регулювання на штанинах, резинки або шнурки внизу

схожість: нагадують штани для активного відпочинку або елементи армійського одягу.

Чому штани-парашути - це тренд 2025

Повернення моди 2000-х

Мода циклічна, і 2025-й - це розквіт естетики початку 2000-х. Штани-парашути - пряме відсилання до тієї епохи: тоді їх носили зірки хіп-хопу, поп-культури й активного streetstyle.

Сьогодні цей стиль переживає ренесанс: знову в тренді блискітки, об'ємні силуети, і "парашути" ідеально вписуються в цю хвилю.

Комфорт став головним елементом стилю

Після пандемії та дедалі більшої популярності поєднання спорту й моди споживачі цінують комфорт не менше, ніж естетику.

Штани-парашути:

легкі, не обмежують рухів

добре підходять для активного міського життя

підкреслюють невимушений, але продуманий стиль.

Глобальний тренд на вуличну моду

Штани-парашути стали унісекс-трендом - їх носять як жінки, так і чоловіки.

Вони добре поєднуються з:

oversize-футболками

кроп-топами

спортивним взуттям, ugly sneakers, сандалями.

Це тренд, що розмиває рамки класичної жіночої або чоловічої моди.

Універсальність

Штани-парашути - неймовірно універсальні, їх можна носити з: