Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року
Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ зі штанами-парашутами - саме така модель стала справжнім хітом сезону.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram розповідає докладніше, з чим їх носить Дорофєєва і чому такі штани стали трендом.
Який образ обрала Надя Дорофєєва
Як і багато українських знаменитостей, співачка має свій власний стиль і слідує модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в блозі знімками як у повсякденних луках, так і стильними образами зі зйомок і різних заходів.
Цього разу Дорофєєва продемонструвала аутфіт із трендовими штанами-парашутами. Штани молочного відтінку вона одягла з білою футболкою і сірим піджаком.
Також вона доповнила лук кросівками на масивній підошві та маленькою сумкою.
Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також вона продемонструвала, що їх можна носити на пляж із купальником.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Судячи з усього в гардеробі співачки є кілька штанів такого фасону. Ще один варіант - бежевого кольору, який вона поєднує з футболкою і легкою вітрівкою в тон до штанів.
Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Зазначимо, що штани-парашути - це трендовий фасон широких штанів, які отримали назву завдяки схожості з формою парашута: вони об'ємні, вільні, зібрані внизу або мають куліски, що створює ефект "надутого" силуету.
Основні риси таких штанів
- силует: дуже широкий, мішкуватий
- талія: зазвичай висока або середня, часто на резинці або з куліскою
- матеріал: легкі тканини - нейлон, бавовна, іноді водостійкі
- деталі: можуть мати великі кишені, застібки, регулювання на штанинах, резинки або шнурки внизу
- схожість: нагадують штани для активного відпочинку або елементи армійського одягу.
Чому штани-парашути - це тренд 2025
Повернення моди 2000-х
Мода циклічна, і 2025-й - це розквіт естетики початку 2000-х. Штани-парашути - пряме відсилання до тієї епохи: тоді їх носили зірки хіп-хопу, поп-культури й активного streetstyle.
Сьогодні цей стиль переживає ренесанс: знову в тренді блискітки, об'ємні силуети, і "парашути" ідеально вписуються в цю хвилю.
Комфорт став головним елементом стилю
Після пандемії та дедалі більшої популярності поєднання спорту й моди споживачі цінують комфорт не менше, ніж естетику.
Штани-парашути:
- легкі, не обмежують рухів
- добре підходять для активного міського життя
- підкреслюють невимушений, але продуманий стиль.
Глобальний тренд на вуличну моду
Штани-парашути стали унісекс-трендом - їх носять як жінки, так і чоловіки.
Вони добре поєднуються з:
- oversize-футболками
- кроп-топами
- спортивним взуттям, ugly sneakers, сандалями.
Це тренд, що розмиває рамки класичної жіночої або чоловічої моди.
Універсальність
Штани-парашути - неймовірно універсальні, їх можна носити з:
- з худі - спортивний лук
- з топом, підборами та масивною біжутерією - глем-стрітстайл;
- з жакетом - неформальний офісний стиль.
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