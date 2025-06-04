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Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року

Середа 04 червня 2025 07:15
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Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ зі штанами-парашутами - саме така модель стала справжнім хітом сезону.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram розповідає докладніше, з чим їх носить Дорофєєва і чому такі штани стали трендом.

Який образ обрала Надя Дорофєєва

Як і багато українських знаменитостей, співачка має свій власний стиль і слідує модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в блозі знімками як у повсякденних луках, так і стильними образами зі зйомок і різних заходів.

Цього разу Дорофєєва продемонструвала аутфіт із трендовими штанами-парашутами. Штани молочного відтінку вона одягла з білою футболкою і сірим піджаком.

Також вона доповнила лук кросівками на масивній підошві та маленькою сумкою.

Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року

Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона продемонструвала, що їх можна носити на пляж із купальником.

Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Судячи з усього в гардеробі співачки є кілька штанів такого фасону. Ще один варіант - бежевого кольору, який вона поєднує з футболкою і легкою вітрівкою в тон до штанів.

Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року

Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що штани-парашути - це трендовий фасон широких штанів, які отримали назву завдяки схожості з формою парашута: вони об'ємні, вільні, зібрані внизу або мають куліски, що створює ефект "надутого" силуету.

Основні риси таких штанів

  • силует: дуже широкий, мішкуватий
  • талія: зазвичай висока або середня, часто на резинці або з куліскою
  • матеріал: легкі тканини - нейлон, бавовна, іноді водостійкі
  • деталі: можуть мати великі кишені, застібки, регулювання на штанинах, резинки або шнурки внизу
  • схожість: нагадують штани для активного відпочинку або елементи армійського одягу.

Чому штани-парашути - це тренд 2025

Повернення моди 2000-х

Мода циклічна, і 2025-й - це розквіт естетики початку 2000-х. Штани-парашути - пряме відсилання до тієї епохи: тоді їх носили зірки хіп-хопу, поп-культури й активного streetstyle.

Сьогодні цей стиль переживає ренесанс: знову в тренді блискітки, об'ємні силуети, і "парашути" ідеально вписуються в цю хвилю.

Комфорт став головним елементом стилю

Після пандемії та дедалі більшої популярності поєднання спорту й моди споживачі цінують комфорт не менше, ніж естетику.

Штани-парашути:

  • легкі, не обмежують рухів
  • добре підходять для активного міського життя
  • підкреслюють невимушений, але продуманий стиль.

Глобальний тренд на вуличну моду

Штани-парашути стали унісекс-трендом - їх носять як жінки, так і чоловіки.

Вони добре поєднуються з:

  • oversize-футболками
  • кроп-топами
  • спортивним взуттям, ugly sneakers, сандалями.

Це тренд, що розмиває рамки класичної жіночої або чоловічої моди.

Універсальність

Штани-парашути - неймовірно універсальні, їх можна носити з:

  • з худі - спортивний лук
  • з топом, підборами та масивною біжутерією - глем-стрітстайл;
  • з жакетом - неформальний офісний стиль.

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Тренди Модні тренди Стиль життя Надя Дорофеєва
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