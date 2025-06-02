Этот летний педикюр точно заметят: самые красивые идеи, с которыми ваши ножки притянут все взгляды
Педикюр на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Лето - идеальное время, чтобы сделать педикюр главной деталью образа. Но знаете ли вы, что сейчас в тренде?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой педикюр сейчас в моде, а какой уже давно стал антитрендом.
Модный педикюр - 5 вариантов
Перед тем как выбирать цвет покрытия, не забудьте позаботиться о гигиеническом педикюре. Помните, что даже самый красивый гель не сумеет скрыть сухие пятки или кутикулу, которая торчит над ногтями.
Если же ваши ножки в идеальном состоянии, перейдем к трендовым идеям педикюра:
- Гель-стекло: эффект влажной поверхности. Этот тренд завораживает глубиной и блеском. Полупрозрачный цвет, как поверхность капель дождя, дает невероятный эффект. Особенно удачно этот топ смотрится на персиковой, песочной или холодно-розовой базе.
- Baby-blue. Мягкий голубой с легким серым подтоном добавляет свежести, выглядит нетипично, но очень гармонично. На загорелой коже такой цвет создаст настоящий эффект "вау". Особенно удачно будет смотреться на овальной или миндалевидной форме.
- Бронзовый хайлайтер. Не блестки, не золото, а именно нежная бронза с сатиновым переливом. Такая втирка создает невероятный эффект, будто ножки мерцают на солнце. Это идеальное решение для вечерних выходов и открытых босоножек в стиле "old money".
- Персиково-карамельный. Сочный, будто десерт на террасе, но не слишком "сладкий". Он освежает пальцы, добавляет легкости образу и отлично комбинируется с бежевым или кофейным оттенками. А еще будет отлично смотреться с белой обувью.
- Глянцевый total-nude. Такой педикюр выглядит "дорого", даже если вы сделаете его не у мастера, а дома и обычным лаком. Глубокий нюд прекрасно подойдет под любую одежду и всегда будет притягивать взгляды всех вокруг вас.
Модный педикюр на лето (скриншот)
Какой педикюр уже не в тренде
Конечно, когда речь идет о модных идеях, стоит вспомнить о дизайнах, которые точно уже не будут выглядеть "свежо" и эффектно.
Сейчас стилисты не советуют делать следующее:
- Агрессивный неон на всех пальцах. Слишком ярко и сильно бросается в глаза, эффект точно не тот, на который вы рассчитываете.
- Рисунки со стразами. Камушки уже давно не в моде, а на ногах они еще и могут испортить вашу обувь.
- Кракелюр. Так называемый эффект состаренного мольберта не украсит ножки, ведь его трудно разглядеть издалека, а потому он просто теряет весь свой смысл.
- Total-black. Черный лак на всех ногтях сейчас выглядит тяжело и грубо, а потому попробуйте другие темные оттенки или добавьте интересный дизайн.
- "Кислотный" френч. Педикюр с нюдовой базой и слишком яркими линиями считается немодным, а потому отдавайте предпочтение другим цветам.
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При создании материала были использованы источники: The Cut, Nail Style.