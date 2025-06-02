Модницы из Парижа, Милана и Нью-Йорка носят эти платья. Их создала украинка Анна Октобер

Украинский бренд Anna October стремительно завоевывает мир моды. Платья дизайнера появляются на модницах в Париже, Милане и Нью-Йорке, а ее изящные образы выбирают для подиумов, красных дорожек и глянцевых фотосессий. Лаконичный крой, женственность и внимание к деталям сделали коллекции узнаваемыми среди мировых инфлюэнсеров и знаменитостей.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее, кто такая Анна Октобер и какие мировые звезды появлялись в ее платьях.

Кто такая Анна Октобер

Анна родилась в Запорожье 31 декабря 1990 года. В 17 лет переехала в Одессу, чтобы учиться в Одесском художественном училище имени Грекова. Уже к 19 годам она создала первую коллекцию, а с 2010 года бренд Anna October начал активно развиваться.

В 2014-м дизайнер попала в шортлист престижной премии LVMH Prize, а в 2022-м - в глобальный список влиятельных лиц BoF 500.

Одежда бренда продается более чем в 40 бутиках и онлайн-магазинах, в частности SSENSE, Galeries Lafayette и Moda Operandi.

Анна разработала устойчивую этику в рамках бренда. Коллекции создаются с использованием неликвидного текстиля. Значительное количество изделий изготавливается вручную с использованием переосмысленных ремесленных техник для современной одежды.

Она также активно внедряет принципы устойчивого производства - ее коллекции создаются из неликвидного текстиля и в значительной степени производятся вручную.

В феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Анна Октобер была вынуждена покинуть родную страну. Она переехала в Париж, где продолжила работу над своим брендом и создавать коллекции, представляя украинскую моду на мировой арене. Несмотря на войну, дизайнер не только сохранила бренд, но и укрепила его международные позиции.

Платья Anna October на мировых подиумах

Коллекции бренда регулярно появляются на показах в Париже и Милане. Платья Anna October отличаются изящным кроем, женственными силуэтами и использованием экологичных материалов, что делает их популярными среди тех, кто ценит стиль и постоянство.

Знаменитости в платьях Anna October

В июне 2023 года модель Гейли Бибер была замечена в компании мужа Джастина после ужина в одном из ресторанов Нью-Йорка. Для вечернего выхода Гейли избрала платье-комбинацию розового цвета Waterlily от украинского бренда Anna October.

Хейли Бибер в платье Анны Октобер (фото: Getty Images)

Британская писательница, модельер, телеведущая и модель Алекса Чан также выбрала короткое платье молочного оттенка от Anna October.

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс также появлялась в платьях украинского дизайнера.