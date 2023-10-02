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Надя Дорофеева ждет первенца, - блогер

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер заявил, что певица Надя Дорофеева беременна первенцем. Знаменитость якобы видели в клинике у врача-гинеколога.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал BespaLOVmedia.

Надя Дорофеева беременна

По словам скандального блогера Богдана Беспалова, в последнее время исполнительница публикует фото в Instagram в более сдержанной одежде, что может свидетельствовать о ее беременности.

Кроме того, артистку, говорит он, заметили у врача, занимающегося ведением беременности.

Надя Дорофеева с Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Если это правда, Надя, я хочу тебя поздравить. Это прекрасное событие в жизни. Хочу пожелать тебе быть счастливой и наслаждаться материнством. Все равно рано или поздно это случится. Поэтому желаю тебе настоящего семейного счастья", - сказал Беспалов.

Также блогер добавил, что доверяет этой информации, так как ее ему рассказали люди, от которых он раньше узнавал о других событиях, в частности, и о свадьбе Дорофеевой с Кацуриным, о которой они долго никому не рассказывали.

 

Напомним, в августе этого года Надя в одном из своих интервью поделилась, что уже готова стать мамой и пополнить семью малышом.

К слову, раньше Надя Дорофеева показала, как выглядел Кацурин в 20 лет.

Недавно также звезда "Холостячки" впервые показал маму своего маленького сына.

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Надя Дорофеевабеременностьзвезды шоу-бизнеса