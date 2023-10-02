Надя Дорофєєва чекає на первістка, - блогер

Надя Дорофєєва вагітна

За словами скандального блогера Богдана Беспалова, останнім часом виконавиця публікує фото в Instagram у більш стриманому одязі, що може свідчити про її вагітність.

Крім того, артистку, каже він, помітили у лікаря, який займається веденням вагітності.

Надя Дорофєєва з Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Якщо це правда, Надю, я хочу тебе привітати. Це прекрасна подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все одно рано чи пізно це здійсниться. Тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя", - сказав Беспалов.

Також блогер додав, що довіряє цій інформації, так як її йому розповіли люди, від яких він раніше дізнавався про інші події, зокрема, і про весілля Дорофєєвої з Кацуріним, про яке вони довго нікому не розповідали.

Нагадаємо, у серпні цього року Надя в одному зі своїх інтерв'ю поділилася, що вже готова стати мамою і поповнити родину малюком.