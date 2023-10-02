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Надя Дорофєєва чекає на первістка, - блогер

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер заявив, що співачка Надя Дорофєєва вагітна первістком. Знаменитість начебто бачили у клініці у лікаря-гінеколога.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал BespaLOVmedia.

Надя Дорофєєва вагітна

За словами скандального блогера Богдана Беспалова, останнім часом виконавиця публікує фото в Instagram у більш стриманому одязі, що може свідчити про її вагітність.

Крім того, артистку, каже він, помітили у лікаря, який займається веденням вагітності.

Надя Дорофєєва з Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Якщо це правда, Надю, я хочу тебе привітати. Це прекрасна подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все одно рано чи пізно це здійсниться. Тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя", - сказав Беспалов.

Також блогер додав, що довіряє цій інформації, так як її йому розповіли люди, від яких він раніше дізнавався про інші події, зокрема, і про весілля Дорофєєвої з Кацуріним, про яке вони довго нікому не розповідали.

 

Нагадаємо, у серпні цього року Надя в одному зі своїх інтерв'ю поділилася, що вже готова стати мамою і поповнити родину малюком.

До слова, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядав Кацурін у 20 років.

Нещодавно також зірка "Холостячки" вперше показав маму свого маленького сина.

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