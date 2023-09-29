С длинными и белыми волосами: Надя Дорофеева показала, как выглядел Кацурин в 20 лет
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками архивным фото, на котором изображен ее муж, ресторатор Миша Кацурин 15 лет назад в необычном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-солистки группы "Время и Стекло".
Как Кацурин выглядел в 20 лет
Это сейчас любимый тренера "Голоса країни-13" практически лысый, а когда-то у него была совсем другая прическа, и сейчас его таким никто бы не узнал.
Миша Кацурин (фото: instagram.com/misha_katsurin)
Так, как оказалось, 15 лет назад у Кацурина были длинные волосы, окрашенные в белый цвет.
На фото, которое Дорофеева опубликовала у себя в stories, ее будущий избранник позирует в розовой повязке для волос, а в ушах у него серьги-кольца.
Миша Кацурин 15 лет назад (фото: instagram.com/misha_katsurin)
Также он тогда носил кожаные браслеты.
Снимок перепостил себе ресторатор.
"20 лет пацану", - подписал публикацию Миша.