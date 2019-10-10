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Прес-марафон Зеленського: чим президент годував журналістів (фото)

STYLERПерсони    10.10.2019 - 16:49
Прес-марафон Зеленського: чим президент годував журналістів (фото)
Зеленський з журналістами на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський спілкується з журналістами за обіднім столом

Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, проводить великий прес-марафон, на якому понад 300 журналістів можуть задати питання безпосередньо президенту.

Для заходу команда президента вибрала приміщення Kyiv Food Market неподалік від метро "Арсенальна". Вибір меню виявився більш, ніж демократичними. Просто кажучи, представники преси перекушували фаст-фудом.

Прес-марафон Зеленського: чим президент годував журналістів (фото)

Зеленський з журналістами на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Мабуть, це перший випадок, коли президент не тільки так відкрито вийшов на діалог зі ЗМІ, але і зміг поїсти разом з журналістами. Акредитована преса проходила в приміщення Food Market через кордон охорони, а стіл для спілкування з пресою знаходився на другому поверсі.

Прес-марафон Зеленського: чим президент годував журналістів (фото)

Зеленський з журналістами на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Журналістам і президенту подавали тарілки з бургерами (Копер Бургер, 159 грн) і картоплею (36 грн). Крім того, на столі стояли піци. А в якості напоїв на столі була газована і негазована вода і кола.

Прес-марафон Зеленського: чим президент годував журналістів (фото)

Зеленський з журналістами на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Журналісти, які чекали на свою чергу, також могли перекусити сирною піцою, круасанами і чизкейками. Під час написання статей, представникам преси пропонували каву, чай, воду і соки.

Прес-марафон Зеленського: чим президент годував журналістів (фото)

Чим годували журналістів на прес-марафоні Зеленського (фото: Украина сейчас)

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