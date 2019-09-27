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Тут одне бидло: у київській маршрутці "священик" почав розборки з людьми (відео)

STYLERЖиття    27.09.2019 - 14:52
Тут одне бидло: у київській маршрутці "священик" почав розборки з людьми (відео)
У Києві в маршрутці псевдосвященник влаштував розборки (фото: колаж РБК-Україна)

У столичній маршрутці неадекватний псевдосвященник проклинав людей

У Києві в маршрутці №535 неадекватний чоловік почав ображати всіх пасажирів і заявив, що він священик. Після того, як інша людина його трохи зачепила, він почав ще більше кричати і проклинати. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік влаштував скандал іншим пасажирам і заявляв, що він "захищав Україну". Він зателефонував нібито в поліцію по мобільному телефону і вимагав, щоб вони приїхали на виклик, тому що в маршрутці б'ють священика.

"Тут мерзота їде, бидло, одне бидло!" - повторював чоловік.

Кількох пасажирів "священик" обсипав прокльонами і сказав, що вони помруть від раку і чорної хвороби.

Користувачі мережі також прокоментували поведінку чоловіка.

  • Це просто психічно хвора людина. До речі, Глеваху закривають - кияни розуміють, про що я. Так що подібних сцен в громадських місцях буде ще більше. Хотіли реформ – насолоджуйтеся;
  • Відразу видно, що людина хвора, тут ніяких слів не треба;
  • Хлопець красава заспокоїв носія хреста;
  • Осінь, загострення;
  • Наслідки перегляду рос.тб;
  • Вчора одна кричала, що її на великій швидкості Шумахер вбиває, сьогодні дід-"священик" придурошний? У людей осіннє загострення?
  • Хлопець молодець, стримався і не застосував сили по відношенню до хворого на голову;
  • І тільки один з усіх зміг його виразно заткнути;
  • Ох і дурень. Чому його не забрала швидка? І взагалі, чому водій ніяк не відреагував? Це ж його прямий обов'язок. Чи, може тільки на АТОвців і жінок з дітьми можуть ці нелюди гавкати то?

Тут одне бидло: у київській маршрутці &quot;священик&quot; почав розборки з людьми (відео)Тут одне бидло: у київській маршрутці &quot;священик&quot; почав розборки з людьми (відео)Тут одне бидло: у київській маршрутці &quot;священик&quot; почав розборки з людьми (відео)Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Вінницею ветерану АТО відмовилися продавати квиток на автобус.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі маршрутник вигнав дитину на темну вулицю. Це був останній рейс.

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